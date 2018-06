‘Wie iets zuurs eet of drinkt, neemt meer risico’s’

Wie een slok zuur water doorslikt, neemt daarna meer risico’s. Gewoon water, suikerwater, of water met umami-smaak beperkt risico’s. Bitter en zoet zijn neutraal.

Althans, zo was het bij een experiment met 70 Britten van gemiddeld 25 jaar. Bij 71 Vietnamezen van gemiddeld 20 jaar oud bevorderde zuur ook het riskante gedrag. De vier andere basissmaken waren neutraal, staat in een donderdag gepubliceerd artikel in Scientific Reports.

De onderzoekers Chi Thanh Vi en Marianna Obrist schrijven in hun artikel dat een beetje zuur: „het dagelijks leven van veel mensen kan verbeteren.” In het persbericht van hun universiteit (van Sussex) staat dat mensen „met angststoornissen of depressies baat kunnen hebben bij zuurder eten om zich wat risicovoller te leren gedragen. Zoals de deur uitgaan of met een vreemde praten.” Grote woorden. Welk riskant gedrag is er eigenlijk onderzocht?

Het gaat om het zo ver mogelijk opblazen van een ballon, totdat hij net niet knapt. Ieder pufje erbij levert punten op, maar als de ballon knapt zijn ook de voor die ballon behaalde opblaaspunten foetsie. Een testsessie bestond uit 30 ballonnen. Het gebeurt op een computerscherm.

Van deze Balloon Analogue Risk Test (BART) is wel aangetoond dat hij een beetje voorspelt of mensen alcohol of drugs misbruiken. Andere onderzoekers vergeleken BART met de Iowa Gambling Test en de Columbia Card Task. Hun conclusie is dat die drie testen „unieke, niet overlappende beslissingsprocessen testen”. Maar welke? Onduidelijk is of het opblazen van ballonnen op een computerscherm gelijk staat aan in depressieve stemming buitenshuis met vreemde mensen praten. De Vietnamezen namen trouwens veel meer opblaasrisico dan de Britten. Zijn die gelukkiger?