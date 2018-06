VS zetten 1.600 illegalen vast in gevangenissen

De Amerikaanse autoriteiten sturen ongeveer 1.600 opgepakte illegale immigranten naar federale gevangenissen omdat de opvangcentra vol zitten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van overheidsfunctionarissen. Het is voor het eerst dat dit op zo’n grote schaal gebeurt.

De opvangcentra zitten zo vol vanwege het strenge immigratiebeleid van president Donald Trump. Iedereen die illegaal de grens probeert over te steken wordt opgepakt, vastgezet en aangeklaagd. In april van dit jaar ging het om ongeveer 51.000 mensen, in dezelfde maand een jaar eerder waren dat er 16.000.

Kritiek op maatregel

Volgens een woordvoerder van de immigratiedienst worden de immigranten tijdelijk overgebracht naar vijf gevangenissen waar ze moeten wachten tot de rechtbank uitspraak heeft gedaan over hun verblijfstatus. Dit geldt ook voor mensen die asiel willen aanvragen. De meeste van hen komen terecht in de gevangenis in Victorville, California. Daar wordt plaatsgemaakt voor duizend immigranten.

Vakbondleiders van gevangenissen in California, Texas en Washington zeggen dat er te weinig tijd is om zoveel extra gedetineerden op te nemen. Het leidt tot chaos. Asieladvocaten leveren harde kritiek op de maatregel. Ali Noorani van het Nationale Immigratie Forum zegt tegen Reuters: