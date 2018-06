VN stellen sancties in tegen mensenhandelaren in Libië

Mensenhandelaren en -smokkelaars in Libië komen op een internationale zwarte lijst. De VN-Veiligheidsraad heeft donderdag ingestemd met een Nederlands voorstel over het instellen van sancties tegen zes bendeleiders.

De banktegoeden van de mensenhandelaren worden bevroren en ze mogen Libië niet meer uit reizen. Banken mogen ook geen leningen verstrekken aan de criminelen.

Slavenhandel saboteren

Het voorstel werd ingediend door minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD). Volgens het ministerie in Den Haag heeft de Veiligheidsraad niet eerder op een dergelijke manier opgetreden tegen bendeleiders of criminelen die internationaal actief zijn in de mensensmokkel. De sancties beogen het verdienmodel van de smokkelaars kapot te maken. Ook wil Nederland “het leven van vluchtelingen en migranten in Libië verbeteren en voorkomen dat zij de gevaarlijke tocht over de Middellandse Zee maken”, zegt Blok.

Libië ligt op de ‘route’ van veel Afrikaanse vluchtelingen en migranten, die vanuit het Noord-Afrikaanse land de Middellandse Zee willen oversteken. Ze worden daartoe door criminelen op bootjes gezet. Ook komen migranten in Libië in de mensenhandel terecht, bleek uit een reportage die in november door CNN werd uitgezonden. Daarin was te zien hoe migranten op slavenmarkten worden verkocht.

Smokkelaars identificeren

De zes smokkelaars die nu op de zwarte lijst zijn opgenomen, zijn volgens Nederland verantwoordelijk voor en betrokken “bij ernstig geweld tegen

migranten”, schrijft minister Blok aan de Tweede Kamer. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid onderzochten de activiteiten van de bendeleiders, in samenwerking met onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland.

Eerder probeerde ook de Europese Unie mensensmokkelaars te verhinderen, door de export van rubberboten naar Libië te beperken

De Libische overheid heeft laten weten graag meer individuen te willen toevoegen aan de sanctielijst. Om die lijst uit te breiden moet Nederland meer onderzoek doen naar andere vermeende mensensmokkelaars.