Vijandige sfeer bij aanvang G7

Gewoonlijk is het een gesprek tussen vrienden, maar niet eerder kende de jaarlijkse bijeenkomst van de leiders van de G7 van rijke industrielanden, deze vrijdag in Quebec, vooraf zoveel vijandigheid. Met één tweet maakte de Franse president Emmanuel Macron dat donderdag duidelijk: „De Amerikaanse president vindt het misschien niet erg om geïsoleerd te zijn, maar wij vinden het ook niet erg om als dat nodig is een akkoord te sluiten tussen zes landen.”

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

De zes – behalve Frankrijk zijn dat Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Japan en Canada – zijn woedend over de importheffingen op staal en aluminium die de Amerikaanse regering vorige maand heeft afgekondigd. Trump vindt die nodig om evenwicht te brengen in de handelsbalans. Hij verwijt onder andere China en Europa dat ze hun staal op de Amerikaanse markt dumpen, ten koste gaat van de Amerikaanse industrie. De zes „staan voor een economische markt die het gewicht van de geschiedenis achter zich weet en die nu een echte internationale kracht is”, schreef Macron op Twitter.

De Franse president is al in Canada en sprak donderdag uitgebreid met premier Trudeau. Beiden hebben geprobeerd een vriendschappelijke relatie op te bouwen met Trump, zonder dat dat iets heeft opgeleverd. In een persconferentie met Macron zei Trudeau donderdag in Ottawa dat „we onze industrie en onze arbeiders zullen verdedigen”. De G7 is volgens hem altijd een forum geweest waar bondgenoten bereid zijn stevig en open met elkaar te discussiëren.

De Canadese premier Trudeau (rechts) en de Franse president Macron houden een gezamenlijke persconferentie in Ottowa. Foto Ludovic Marin/AFP

‘Moeilijke discussies’

Ook andere G7-leden verzetten zich tegen de Amerikaanse importheffingen. Merkel, voorzichtig als altijd, noemde de heffingen „illegaal” en verwacht in Quebec „moeilijke discussies”. De Britse minister van Handel Liam Fox zei dat de heffingen „evident absurd” zijn.

Trump lijkt niet onder de indruk. „Vertel premier Trudeau en president Macron alsjeblieft dat zij grote importheffingen opleggen en niet-monetaire barrières opwerpen”, schreef de Amerikaanse president op Twitter, in reactie op de uitlatingen van Macron en Trudeau. „Het EU-handelsoverschot met de VS bedraagt 151 miljard dollar, en Canada houdt onze boeren en anderen buiten de deur.” Cynisch voegde Trump eraan toe dat hij ernaar uitziet de twee in Quebec te ontmoeten.

Trump is erin geslaagd zijn bondgenoten tegen zich te verenigen, schrijft columnist Edward Luce. Kan het Westen dit overleven?

Dat lijkt niet echt het geval. Vermoedelijk arriveert Trump als laatste en hij heeft laten weten dat hij zaterdagochtend al vroeg vertrekt naar Singapore, om zich voor te bereiden op de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un komende dinsdag. Daardoor mist hij sessies over klimaatverandering, schone energie en oceanen. Toevallig thema’s waarin Trump ook tegenover de rest staat.