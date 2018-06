Verstappen moet zichzelf niet verliezen in Canada

Het was één uitdagende vraag te veel. Nee, zei Max Verstappen in Canada eerder deze week nog: kritiek doet me niets, niemand kan me raken. Totdat een journalist van de Britse tabloid The Daily Mail hem tijdens een persconferentie vroeg waarom hij dit seizoen bij zoveel ongevallen betrokken was. Stilte, strak gezicht: „Als ik nog een paar vragen hierover krijg, geef ik misschien iemand een kopstoot.”

Zo kregen de journalisten de sappige kop, critici extra munitie en Verstappen een verlenging van de aandacht die hem om de verkeerde redenen tot de hoofdrolspeler van de eerste zes grands prix heeft gemaakt.

Niet eerder in de wervelstorm die zijn carrière is, heeft Verstappen zo’n kritieke situatie meegemaakt. Met zoveel belangen, met zoveel ogen op hem gericht. Vorig seizoen was het jaar van de onmacht en de pech met een instabiele auto en motor. Nu is hij, in een goede auto, zelf verantwoordelijk. De druk is enorm.

Geen raceweekend is hij schadevrij doorgekomen. Hoeveel van de incident puur zijn schuld waren, daarover genoeg discussie. Verstappen, en daardoor ook Red Bull, liepen tientallen punten mis. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport had Verstappen zonder incidenten derde in plaats van zesde in de WK-stand kunnen staan. Hij had volop meegestreden om de wereldtitel.

De race in Monaco, twee weken terug, was het dieptepunt. Verstappen reed in het slot van de laatste training in de vangrail en kon daardoor niet meedoen aan de kwalificatie – in de nauwe straten van groot belang.

Frits van Amersfoort had een „enorme déjà vu” toen hij het zag gebeuren. Van Amersfoort had met zijn raceteam in 2014 Verstappen onder zijn hoede in de Formule 3 – ook vader Jos kwam voor het team uit. „Een herbeleving van Macau in 2014”, zegt hij. „Toen lag hij tweede in de kwalificatierace, de perfecte positie om te winnen. Drie rondjes voor het einde boort hij de auto in de vangrail.”

Genoeg meningen en speculaties de afgelopen weken over het waarom. Sergio Perez (Force India) zei dat Verstappen niet leert van fouten. Nico Rosberg, bij Mercedes wereldkampioen in 2016, vond dat hij zijn werkwijze moest aanpassen. Drievoudig wereldkampioen en Mercedes-adviseur Niki Lauda sprak over de vervanging van een „chip in zijn brein”.

Nooit willen verliezen

Van Amersfoort kan uit ervaring zeggen dat de familie Verstappen met één ding moeite heeft: verliezen. „Dat komt iedere keer weer terug. Het is de reden waarom we van ze houden in Nederland. Ze zijn extreem, zowel in het positieve als het negatieve. Je zag in Monaco, training of niet, die absolute wens om tóch boven aan dat lijstje te staan. Het gaat bij de Verstappens dan om dát moment. En nu ging het mis.”

Verstappen groeit op in de snelkookpan die de Formule 1 is. Waar andere coureurs dit soort periodes konden doormaken in de lagere raceklassen, moet Verstappen het op het hoogste niveau doen. Met alle kritische aandacht die daarbij hoort.

Het mentale aspect van de autosport blijft soms onderbelicht. Zelden hoor je coureurs over mental coaches of psychologen, ook al hebben de teams er beschikking over. Romain Grosjean en de afgezwaaide Felipe Massa waren uitzonderingen toen ze spraken over de mentale hulp die ze na een dip zochten.

Verstappen heeft altijd gezegd niemand anders nodig te hebben dan zijn vader. „Maar die is hetzelfde”, zegt Van Amersfoort lachend. Hijzelf heeft Verstappen nooit kwetsbaar gezien. „Ik heb coureurs gehad die mentaal breekbaar waren. Maar als je mentaal zwak bent, kom je niet in de Formule 1, dan ben je voor die tijd al afgehaakt.”

Van Amersfoort benadrukt dat andere topcoureurs ook uit deze periodes zijn gekomen. Viervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had na zijn wereldtitel in 2008 enkele slechte jaren, met problemen op en buiten de baan.

Verstappen heeft het wel getroffen met Red Bull, volgens Van Amersfoort. „Hij mag daar deze fouten maken, er leren. Je kunt van Helmut Marko vinden wat je wilt, maar hij heeft hart voor talentvolle coureurs, durft risico te nemen. Bij Mercedes en Ferrari is het politieker, dat zou Max er nu niet bij kunnen hebben.”

Zichzelf verloochenen gaat Verstappen niet, herhaalde hij op de verhitte persconferentie in Montreal. In de geest van drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna. Niemand gaat hem dwingen zijn manier van racen aan te passen – die bracht hem zover. Maar ook Verstappen weet dat er resultaten verwacht worden. En snel.