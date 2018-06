Verdachte moord Duits meisje opgepakt in Irak

Een 20-jarige Iraakse asielzoeker, verdacht van verkrachting en moord op een 14-jarig Duits meisje, is vrijdag opgepakt in het noorden van Irak. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer. De man was na de moord naar zijn geboorteland gevlucht en werd op verzoek van de Duitse politie gearresteerd door de Koerdische veiligheidsdiensten.

De moord zorgt in Duitsland voor veel beroering. Politici vragen zich af hoe het kan dat de verdachte, Ali Bashar, met zijn familie naar Irak kon vluchten om arrestatie te voorkomen. Regeringspartij SPD roept op tot aanscherping van de grenscontroles. Volgens Alice Wiedel, leider van de rechts-populistische AfD, is het minderjarige meisje “slachtoffer van het schijnheilige en zelfzuchtige welkomstbeleid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel”.

Verdachte in beeld bij politie

Het slachtoffer Susanne Feldman verdween op 22 mei. Pas een week later begon de politie met een formeel onderzoek naar de zaak. Een tip van een 13-jarige asielzoeker leidde woensdag naar het lichaam van het Duitse meisje. Zij was verkracht, vermoord en begraven langs een spoorlijn in de Duitse stad Wiesbaden.

Een paar dagen eerder, vorige week zaterdag, was Bashar met zijn ouders en vijf broers en zussen gevlucht naar Noord-Irak. Ze hadden onder een valse naam tickets geboekt en reisden met tijdelijke reispapieren. Bashar arriveerde in 2015 als vluchteling in Duitsland, zijn asielaanvraag werd afgewezen. Hij was nog in afwachting van zijn hoger beroep.

De 20-jarige man was al bekend bij de politie. Hij wordt verdacht van het verkrachten van een 11-jarig meisje, dat gebeurde waarschijnlijk in de periode toen hij in een asielzoekerscentrum verbleef. Ook was hij betrokken bij een vechtpartij en hij wordt verdacht van diefstal.

Het is niet voor het eerst dat een vluchteling wiens asielverzoek is afgewezen betrokken zou zijn bij een moord. September vorig jaar bekende een Afghaanse asielzoeker dat hij een 19-jarige studente had vermoord.