Tien dagen op volle zee met onderzoeksschip Pelagia

19 februari 2018 GPS: 17° 29’9 NB / 063° 16’9 WL Caribisch gebied

Reis en verblijf voor deze reportage zijn betaald door het NIOZ en wetenschapsfinancier NWO.

Pas nu we dichterbij komen zie ik hoe groot de Pelagia is. Hoe hoog de golven zijn, en hoe wankel de touwladder oogt waarmee ik aan boord moet klimmen. Ik sta op de rand van een motorbootje van de Saba Conservation Foundation, een van de rangers houdt mijn hand vast en vraagt of ik kan zwemmen. Ik denk dat hij een grapje maakt, maar hij vraagt het nogmaals, strenger nu, „want de kans is groot dat je in het water valt”.

Ik wil niet denken aan vallen, of aan de haaien die hier rond de Sababank zwemmen. En dus probeer ik het juiste moment in te schatten om van bootje naar boot over te stappen, het ritme van de golven te bepalen. Tevergeefs. Het ene moment is de afstand tussen het kleine en grote schip meerdere meters, dan weer enkele millimeters.

Op goed geluk waag ik de overstap. Mijn linkervoet op de onderste sport van de touwladder, mijn rechter even in het luchtledige, maar dan sta ik. Terwijl ik naar boven klim spoelt er een grote golf over me heen, druipend arriveer ik op het dek. Ik ben er.

Pelagia.Foto Rob Buiter

Twee zeelieden hijsen de rest van mijn bagage omhoog – een backpack, een bevroren roodsnavelkeerkringvogel, flesjes vissenschubben – en expeditieleider Gerard Duineveld brengt me naar mijn hut. „Het beste is om meteen je bed op te maken. Over een half uur ben je daar te zeeziek voor.”

Welkom aan boord van RV Pelagia, het decor van een van de grootste Nederlandse onderzoeksexpedities ooit. Op 13 december 2017 vertrok het onderzoeksschip (RV staat voor research vessel, en Pelagia is een kwallengeslacht) uit de haven van Texel, om daar pas op 21 mei 2018 terug te keren. In die vijf maanden op zee zijn zo’n honderd opvarende biologen, geologen en andere wetenschappers meegevaren, afkomstig van twintig universiteiten en onderzoeksinstituten. Niet allemaal tegelijk – de tocht is opgedeeld in 10 etappes, met een toegift op de Azoren in juli, nadat het nodige onderhoud is gepleegd. De expeditie is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), dat eigenaar is van de Pelagia, en van onderzoeksfinancier NWO.

Duineveld en zijn collega-expeditieleider Furu Mienis werken bij het NIOZ: hij als marien bioloog, zij als marien geoloog. Allebei hebben ze in hun carrière al tientallen vaartochten met de Pelagia gemaakt. De vaartocht rond Saba, etappe 5, is bedoeld om het enige stukje Nederlandse diepzee in kaart te brengen. Als bijzondere gemeente is het eiland samen met de omringende wateren officieel Nederlands grondgebied. Gisteren beklom ik de hoogste berg (Mount Scenery, een 887-meter-hoge slapende vulkaan) en nu zijn we op weg naar een van de diepste punten van ons land: de Sababank, een van de grootste atollen ter wereld. Een onderwaterkoraaleiland van zo’n zestig bij dertig kilometer. De top ligt maar twintig meter onder het wateroppervlak, maar aan de zuidkant gaat het bijna 2.000 meter steil naar beneden.

Na uren slapen (en twee pilletjes) lijkt mijn lijf min of meer gewend aan de deining. In een van de onderzoekslaboratoria zitten mijn reisgenoten. De patrijspoorten zijn afgeplakt met vuilniszakken, en op televisieschermen is een livestream te zien: zojuist heeft de bemanning een videohopper overboord gezet, een metalen frame met daaraan vast enkele spotlights en twee waterdichte HD-camera’s. De één blikt recht vooruit, de ander is op de zeebodem gericht. Ook zitten er sonars op het frame, om te voorkomen dat de hopper ergens tegenaan botst. Het besturen van het frame is handwerk: met een kabel zit de videohopper aan de Pelagia vast. Op de tv-schermen zien we hoe het apparaat langzaam richting zeebodem zakt: voor de lens dwarrelt ‘mariene sneeuw’, bestaande uit dood plankton en ander minuscuul zeeleven. Pakweg een meter boven de bodem komt de hopper tot stilstand, en vervolgens begint het schip heel langzaam te varen. NIOZ-taxonoom Marc Lavaleije noteert per minuut de soorten die we zien. „Zeekomkommer. Draadkoraal. Bekerspons. Afdruk van een zeester.” Opeens doemt er vlak voor ons een steile rotswand op; net op tijd haalt technicus Lorendz Boom de kabel in. Gejuich.

Naast het videohopperen wordt er nog veel meer gedaan tijdens onze Saba-tocht: op het ‘monkey island’ (boven op de brug van waaruit het schip bestuurd wordt) zit Jaap van der Meer met een verrekijker zeevogels te inventariseren. Al sinds het vertrek uit Texel vaart er steevast een ornitholoog mee. Tot nu toe heeft Van der Meer vooral roodsnavelkeerkringvogels en fregatvogels gezien, maar echt veel vliegt er niet. De bevroren vogel die ik meekreeg van de Saba Conservation Foundation is bedoeld voor onderzoekers in Wageningen, en ligt nu beneden in een van de vrieskisten. Daar staan ook vier zeecontainers: mobiele onderzoekslabs, waar microbiologen Judith van Bleijswijk en Arjen Speksnijder deze etappe DNA-monsters nemen van de soorten die we onderweg vangen. Met een net slepen we over de bodem en vervolgens takelen we onze vangst naar het achterdek: bleekroze pissebedden van ruim twintig centimeter groot, zesarmige zeesterren, zee-egels zo plat als een pannenkoek. Veel vuilnis ook: stukken vistouw, plastic flesjes. Speksnijder doet onderzoek naar eDNA, voluit environmental DNA: daarmee kunnen soorten in het water worden opgespoord aan de hand van DNA in bijvoorbeeld uitwerpselen en schubben (vandaar de Sabaanse vissenschubben die ik mee aan boord bracht). Zo kan straks de biodiversiteit onder water in kaart worden gebracht zonder dieren te vangen.

Onderwater video-opnamen van de Pelagia.

’s Nachts gaan we multibeamen: onder het schip hangt een scanner die met geluidsgolven de zeebodem in kaart brengt. Tijdens het scannen maakt het schip scherpe haarspeldbochten – niet ideaal voor een lichte slaper als ik, en dus sluip ik in mijn nachthemd nog even naar de bar. Tijd om mijn dartskills te oefenen. Misschien kan ik morgen dan eindelijk eens de bemanning verslaan.