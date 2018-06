Straf van frauderende oud-topman SNS Reaal verdubbeld in hoger beroep

Buck Groenhof, voormalig topman van SNS Property Finance, heeft in hoger beroep een twee keer zou lange celstraf gekregen dan bij een lagere rechtbank. De oud-directeur van de voormalige vastgoedbank van SNS Reaal moet nu twee jaar de cel in voor omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed de uitspraak woensdag al, maar pas op vrijdag werd deze opgemerkt door het Financieele Dagblad. Groenhof was ook verdacht van oplichting, maar werd daarvan vrijgesproken.

Het uiteindelijke vonnis was wel lager dan de vier jaar cel die het Openbaar Ministerie geëist had. Het OM rekende Groenhof vooral zwaar aan dat hij niet de integere puinruimer bleek die de bank dacht te hebben binnengehaald. Het hoger beroep was door zowel Groenhof als het OM aangetekend.

Geheim netwerk

In zijn tijd bij SNS Reaal leidde Groenhof stiekem een soort uitzendbureau, waarbij hij vrienden en zakenpartners de leningenportefeuille van SNS Property Finance liet saneren. In ruil voor dergelijke klussen stonden de vrienden van Groenhof 40 procent van hun salaris aan hem af. De fraude werd verhuld met een wirwar aan valse facturen. In totaal zouden Groenhof en een handlanger zeker 2 miljoen euro met de praktijken hebben opgestreken.

Groenhof stelt dat zulke betalingsregelingen normaal zijn in de financiële wereld, maar daar ging het hof niet in mee. De ellende rondom SNS Property Finance was een van de oorzaken die uiteindelijk leidde tot de nationalisatie van SNS Reaal.