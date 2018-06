Ruttes internationale ster rijst verder

Rutte wint internationaal aanzien. De VVD rules ondertussen this country - met alle gevaren van dien. De coalitie ligt in de clinch over Afghanistan. En de oppositie is vooral bezig zichzelf te overschreeuwen.

MEER WETHOUDERS, MEER PROBLEMEN?: Wat landelijk niet lukte, gaat lokaal prima. GroenLinks zit na de gemeenteraadsverkiezingen in ieder geval in 83 colleges, waarvan 54 keer samen met de VVD. Ondertussen benadert de VVD de positie van het CDA in de hoeveelheid gemeenten waar ze bestuurt. De partij heeft al 186 akkoorden gesloten en dat kan oplopen tot ruim 200. De groei van het aantal collegedeelnames is veel forser dan de verkiezingswinst. Meer wethouders kan ook meer problemen betekenen voor de VVD. Als zevende partij in ledenaantal is de vijver van potentiële bestuurders klein. En zoals bekend doen zich bij de VVD meer integriteitskwesties voor dan bij andere partijen. Youtube-programma #BOOS is ondertussen een petitie begonnen tegen Wybren van Haga.

GRONINGS ZUUR: Eric Wiebes, die sinds zijn ‘historische besluit’ om de gaswinning in Groningen helemaal stil te leggen met alles en iedereen in de provincie ruzie heeft gekregen, kreeg gisteren ook de oppositie over zich heen. In het debat had de VVD’er een nieuwe uitleg voor het vertragen van de sloop- en versterkingswerkzaamheden aan Groningse huizen. Het sneller slopen van veel woningen is niet per se veiliger, dus is drie maanden langer nodig voor een onderzoek van de zogeheten Mijnraad. Dat is “zuur”, zei Wiebes, “maar het valt wat mij betreft in het niet bij doorgaan met iets wat het gebied misschien niet veiliger maakt”.

AFGHAANSE VERTRAGING: Wat ook lang duurt, is het besluit over de uitbreiding van de missie in Afghanistan. In april beloofde minister Ank Bijleveld haar Amerikaanse collega dat er extra troepen zouden komen voor het opleiden van Afghaanse militairen. Sindsdien wachten de Kamer en internationale partners op concrete plannen. Een bescheiden uitbreiding van 100 naar zo’n 160 militairen zou Defensie aan moeten kunnen en werd verwacht vóór de NAVO-top die nu gaande is in Brussel. De vertraging ligt aan een blokkade van D66 en de ChristenUnie, meldt De Telegraaf vandaag.

VOLG DE WOB: Een dag niet over de dividendbelasting gepraat, is een dag niet geleefd, volgens het motto van de oppositie. Dus kwam een publicatie van onderzoekssite Follow the Money gisteren als een geschenk. Wat blijkt: tussen de gewobte memo’s over het schrappen van de taks zat een discutabel onderzoek van de Rotterdam School of Management, dat werd betaald door Shell en andere multinationals. NRC meldde vorig jaar al dat de betrokken hoogleraar Henk Volberda om die publicatie uit 2009 wordt onderzocht door de Erasmus Universiteit. Dat zijn stuk ook was gebruikt in de formatie is pikant, maar de coalitiepartijen hebben nooit geschermd met wetenschappelijke onderbouwing van de controversiële maatregel.

OPPOSITIETHEATER: In onze podcast Haagse Zaken die morgen verschijnt, verbazen we ons over het ontbreken van stevige, gezamenlijke, gestructureerde oppositie tegen Rutte III. Oppositiepartijen lijken vooral bezig met hun eigen affaires of met het bestrijden van elkaar. Gisteren ging het los tijdens een debat over een kansloze initiatiefwet van de PVV om criminele Antillianen terug te sturen naar de eilanden. PVV’er Alexander Kops leek op geen enkele manier geïnteresseerd in steun van andere partijen, maar alleen in airtime. Die kreeg het onderwerp pas echt toen Selçuk Öztürk (Denk) voorstelde om PVV’ers af te voeren naar een ‘xenofobeneiland’. “Een eiland vol inteelt, waar het klimaat ijskoud is.” Daarop besloten VVD, CDA en SP de plenaire zaal te verlaten.

QUOTE VAN DE DAG:

“Angela Merkel heeft misschien de kist gesloten, maar het was Mark Rutte die het graf gegraven heeft voor Emmanuel Macrons plannen om de EU te hervormen.”

In binnen- en buitenland was premier Rutte deze week vooral in beeld als de man die zijn eigen koffie opdweilt. Politico in Brussel wijdt een groot artikel aan de “stille rebel uit het noorden” die als een van de “EU’s elder statesmen” voor de hand ligt als opvolger van Donald Tusk.