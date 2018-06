Het WK voetbal begint volgende week en overal worden weer voetbalpoules georganiseerd. Ik vraag mijn zoon van 23, een wandelende voetbalencyclopedie, om de poule van mijn werk even in te vullen.

Hij zegt: „Die worden altijd gewonnen door gasten zonder verstand van voetbal, je kunt hem dus beter zelf invullen.”

