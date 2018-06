Perquin wint Herman de Coninckprijs 2018

De Herman de Coninckprijs voor Poëzie is dit jaar gewonnen door dichter Ester Naomi Perquin, voor haar bundel Meervoudig afwezig. De prijs, met een bedrag van 7.500 euro de grootste poëzieonderscheiding van Vlaanderen, werd deze vrijdagavond in Antwerpen uitgereikt. Perquin (1980), tevens de huidige Dichter des Vaderlands, is de eerste Nederlander die de Vlaamse prijs wint.

In Meervoudig afwezig “worden dagelijkse, herkenbare ervaringen door een bijzondere manier van kijken subtiel verschoven, wat tot schitterende poëzie leidt”, aldus de jury. “In deze bundel gaan intelligente analyses en toegankelijk moeiteloos samen – een verdienste van jewelste.” Meervoudig afwezig verscheen begin 2017, bij aanvang van Perquins termijn als Dichter des Vaderlands; gedichten die ze in die hoedanigheid publiceerde, vallen dus buiten de bundel.

Alleen Nederlanders

Tot vorig jaar kon de Herman de Coninckprijs alleen door een Vlaming gewonnen worden – toen de organisatie van de prijs in nieuwe handen belandde, werd deelname ook opengesteld voor bundels van Nederlanders. In 2017 ging de prijs nog naar de Vlaming Peter Verhelst, nota bene voor de derde keer, maar deze jaargang waren prompt alle zes genomineerden Nederlanders. Dat leidde de afgelopen weken al tot gemor van letterkundigen in Vlaamse media: de jury zou veronachtzamen dat er het nodige “broeit” in de Vlaamse poëzie. Het ongenoegen gold ook het wegvallen van de debuutprijs; in plaats daarvan kwam de regel dat één van de genomineerden een debuut moest zijn.

De jury kan in elk geval geen simpel nationalistische partijdigheid verweten worden: zij bestond uit vier Vlamingen en één Nederlander. Het debuut op deze shortlist was van Joost Baars, die met zijn Binnenplaats eerder dit jaar al de grootste Nederlandse poëzieprijs won: de VSB Poëzieprijs. Verder bestond de shortlist uit louter grote reputaties: met naast Perquin ook Hester Knibbe (As, vuur), Marije Langelaar (Vonkt), Tonnus Oosterhoff (Ja Nee) en Nachoem M. Wijnberg (Voor jou, van jou). Samen bezitten deze zes twee P.C. Hooftprijzen, drie Jan Campertprijzen en vijf VSB Poëzieprijzen.

Niets onbekroond

Ester Naomi Perquin schreef nog geen dichtbundel die onbekroond bleef: ze debuteerde in 2007 met Servetten halfstok, waarmee ze de Liegend Konijn-debuutprijs won, ontving voor Namens de ander (2009) de J.C. Bloemprijs en de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs en won de hoofdprijs voor Celinspecties (2012): de VSB Poëzieprijs. Tot januari 2019 is ze in functie als Dichter des Vaderlands, waarvoor ze een dichterlijke blik op actuele gebeurtenissen werpt en zodoende gedichten publiceert in NRC.