‘Openbaar Ministerie heeft telefoongegevens journalist opgevraagd’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vorig jaar de telefoongegevens opgevraagd en verkregen van een journalist van Brabants Dagblad. De krant schrijft vrijdag dat de politie zo kon opmaken met wie journalist Jos van de Ven, die had geschreven over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch, contact had.

Van de Ven deed in juli vorig jaar gedetailleerd verslag over de benoeming van de burgemeester in de Brabantse stad. Uit informatie die de journalist had, bleek dat de benoemde Jack Mikkers niet de voorkeur had van het gemeentebestuur. De benoeming van een burgemeester is vertrouwelijk. Daarom doet justitie nu onderzoek naar wie de informatie heeft gelekt. In het kader daarvan zou het OM de telefoongegevens van Van de Ven hebben opgevraagd.

Burgemeesterslek

Tegenover BD wil justitie niets zeggen over het opvragen van de gegevens. Volgens het OM wordt niet gericht onderzoek gedaan naar de journalist. Het onderzoek naar het informatielek is al bijna een jaar gaande. Een ex-wethouder en een gemeenteraadslid ervan worden verdacht hun ambtsgeheim te hebben geschonden.

‘Belemmering journalistiek werk’

Hoofdredacteur Lucas van Houtert van BD noemt het opvragen van de belgegevens van journalisten “een onacceptabele belemmering van ons journalistieke werk.” Volgens hem zet het OM druk op de journalistiek:

“Een Openbaar Ministerie dat jaagt op telefooncontacten van journalisten, het is on-Nederlands en als je er even over nadenkt: schokkend.”

Volgens de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, is het onderzoek door het OM “onverstandig en onverantwoordelijk”. “Mensen gaan wel drie keer nadenken voor ze een journalist bellen om een misstand aan de kaak te stellen.”