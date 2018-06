Oostenrijk sluit moskeeën en zet imams uit

Oostenrijk wil zeven moskeeën sluiten en zeker veertig imams het land uit zetten. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag. De rechts-conservatieve regering van het land richt daarmee het vizier op de politieke islam en de buitenlandse financiering van religieuze groepen.

Een Arabische beweging met ten minste zes moskeeën zou haar activiteiten moeten staken. Datzelfde geldt voor een Turkse organisatie die een moskee in Wenen runt en banden zou hebben met de Grijze Wolven, de aanhangers van de zeer nationalistische Turkse partij MHP.

Bovendien loopt er een onderzoek naar ATIB, een islamitische organisatie die gelieerd is aan de Turkse overheid. ATIB zou geld krijgen uit het buitenland, waardoor de zestig imams die voor de organisatie werken, kunnen worden uitgezet. Zolang dat onderzoek loopt, kan ATIB nog actief blijven.

“Dit is nog maar het begin”, zei vicekanselier Heinz-Christian Strache vrijdag op een persconferentie in Wenen. De regering van de conservatieve ÖVP van kanselier Sebastian Kurz en de extreem-rechtse FPÖ van Strache trad eind vorig jaar aan met de belofte voordelen voor vluchtelingen te beperken en een nieuwe toestroom van migranten te voorkomen.

Positieve kijk

Bondskanselier Kurz had in zijn tijd als minister van Buitenlandse Zaken ook de portefeuille Integratie. In 2015 was hij daardoor verantwoordelijk voor de invoering van een wet die buitenlandse financiering van religieuze groepen in Oostenrijk verbood. De wet verplicht moslimgemeenschappen in het land “positief tegenover de Oostenrijkse samenleving te staan”. Kurz zei op vrijdagochtend: “Voor radicalisering, politieke islam en parallelle samenlevingen is geen plaats in Oostenrijk.”

In Oostenrijk wonen volgens Reuters ongeveer 600.000 moslims, op een bevolking van 8,8 miljoen. De meesten van hen zijn Turks of hebben een Turkse achtergrond.

De Turkse president Erdogan noemt het besluit bij monde van een woordvoerder onderdeel van een “islamofobe en racistische golf” die door Oostenrijk gaat. “Wat Oostenrijk hier doet, gaat in tegen universele juridische principes.”