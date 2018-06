Nieuwe reden voor bonje tijdens de G7: Rusland

Vlak voor de start vrijdagavond van het G7-overleg heeft president Trump de toch al grimmige sfeer verder op scherp gezet, met een voorstel Rusland weer toe te laten tot deze internationale topontmoeting.

Rusland is in 2014 uit de groep van leidende industrielanden gezet, als reactie op de Russische annexatie van de Krim. Pas als Moskou zijn koers ten aanzien van Oekraïne zou wijzigen, zou het land weer welkom zijn.

De sfeer in de Canadese stad La Malbaie was al gespannen door de importheffingen op staal en aluminium waarmee Trump „oneerlijke handelspraktijken” wil corrigeren en „Amerikaanse arbeiders (wil) verdedigen”.

Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en gastland Canada maakten snel duidelijk er niets voor te voelen Rusland weer toe te laten. Eerder deze week had bondskanselier Merkel gezegd dat de G7 wordt gekenmerkt door respect voor het internationale recht, en dat de annexatie van de Krim „een flagrante schending” daarvan is.

Trump vindt Conte aan zijn zijde

Trump kreeg wel de steun van de nieuwbakken Italiaanse premier, Giuseppe Conte. De G7 is Contes internationale vuurdoop sinds hij vorige week zondag is beëdigd als leider van een eurosceptische coalitie van twee populistische partijen, de Vijfsterrenbeweging en de Lega.

Het „is in ieders belang” als Moskou weer meepraat, twitterde Conte. In het regeercontract dat de basis vormt onder zijn kabinet, wordt gepleit voor „een opening” naar Rusland en opheffing van de sancties die na de annexatie van de Krim zijn ingesteld.

Vóór zijn vertrek naar Canada zei Trump dat de G7 te klein zijn geworden. „We moeten een wereld runnen”, aldus de Amerikaanse president. „Rusland zou bij deze ontmoeting moeten zijn. Ze zouden Rusland weer toe moeten laten.”

In Moskou liet een woordvoerder van het Kremlin weten dat de Russische regering op dit moment meer geïnteresseerd is in „andere vormen” van internationaal overleg. President Poetin was vrijdag in Beijing voor overleg met de Chinese president Xi. China is geen lid van de G7, Japan wel.

Ook kritiek van partijgenoten

In de VS loopt een onderzoek naar een mogelijke rol van medewerkers van Trump bij Russische pogingen de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Trump wierp suggesties dat hij toenadering zoekt tot Moskou, verre van zich. „Ik ben Ruslands grootste nachtmerrie”, beweerde hij.

Maar zijn voorstel om Rusland weer bij het topoverleg te halen, kreeg ook binnen zijn eigen partij kritiek. „Poetin is niet onze vriend en hij is niet het maatje van de president”, zei senator Ben Sasse (Nebraska). „Hij is een boef die Sovjet-achtige agressie gebruikt om een schaduwoorlog tegen Amerika te voeren, en onze leiders moeten daarnaar handelen.”

Het was vrijdagavond laat nog een open vraag of de topontmoeting zou eindigen in een gemeenschappelijke verklaring, of dat er daarvoor te grote meningsverschillen zijn tussen de VS en de andere zes westerse landen. De ruzie gaat niet alleen over de importheffingen, die ingaan tegen afspraken over meer vrijhandel. Ook over klimaatverandering en schone energie verschillen Trumps VS met de andere zes landen van mening.

Trump heeft gezegd dat hij het tweede gedeelte van de top, waarop deze thema’s aan de orde komen, niet zal meemaken, omdat hij de top dinsdag met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un moet voorbereiden.