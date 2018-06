Noodverordening in Noordwijk wegens autobranden

In de Noordwijkse wijk Boerenburg geldt in ieder geval tot en met volgende week zondag een noodverordening. De politie mag nu onder meer preventief fouilleren en auto’s doorzoeken. Dat heeft burgemeester Jan Rijpstra donderdag aangekondigd.

Brand

In Boerenburg is al jarenlang sprake van overlast door hangjongeren, motiveert Rijpstra zijn besluit. Sinds vorige week woensdag is het verder onrustig geworden en zijn onder meer een bouwkeet, een container en meerdere auto’s in brand gestoken.

Noodverordening van kracht in Boerenburg / Rederijkersplein #Noordwijk om orde te herstellen https://t.co/KjbMsDDqWS — Politie Noordwijk (@PolNoordwijk) June 7, 2018

“We hebben overlast van raddraaiers die branden hebben gesticht van klein tot groot. Bewoners voelen zich geïntimideerd en daar willen we een einde aan maken”, zegt burgemeester Rijpstra tegen Omroep West.

Die incidenten worden steeds erger en de verdachten ervan gedragen zich bovendien provocerend richting de politie, staat in de noodverordening. Bij de gemeente leeft nu een ‘ernstige vrees’ voor serieuze wanordelijkheden in de wijk.

Samenscholingsverbod

De noodverordening is per direct ingegaan. De komende week zijn samenscholingen tussen 22.00 uur en 06.00 in de wijk verboden. Alleen buurtbewoners en anderen die een goede reden hebben om in Boerenburg te zijn, mogen in de nachtelijke uren in de wijk komen.