Met extra korting mijden treinreizigers ‘hyperspits’

Met een flinke korting is een deel van de treinforenzen bereid om het drukste gedeelte van de spits te mijden. Het gaat om de zogenoemde hyperspits, tussen 07.30 en 08.30 uur. Die conclusie trekt de NS op basis van een proef onder 22.000 reizigers.

De reizigers kregen drie maanden lang 40 procent korting als zij aan de ‘randen van de spits’ reisden (tussen 06.30 en 07.30 uur en tussen 08.30 en 09.00 uur). Het aantal reizigers tijdens de hyperspits daalde met 5,5 procent en op het hoogste piekmoment in de ochtend, rond 08.00 uur, daalde het aantal “incheckers zelfs met 10 procent”, schrijft de NS.

‘Maak korting onderdeel van energieakkoord’

Nu geldt het kortingstarief van 40 procent vóór 06.30 uur en na 09.00 uur, maar die tijden zijn voor veel forenzen niet bruikbaar. De extra korting is volgens NS niet alleen een effectieve maatregel tegen drukke treinen, maar ook om automobilisten over te halen om tijdens de spits te trein te nemen. Deze extra korting kost NS 35 miljoen euro en dat is voor de vervoerder “onbetaalbaar”. Het bedrijf wil daarom aanspraak maken op duurzame subsidies in het kader van het energieakkoord.

“NS wil het voorstel van € 35 miljoen daarom op laten nemen in het klimaat- en energieakkoord voor de klimaatdoelen van Parijs, waarover nu gesprekken lopen tussen bedrijven, maatschappelijke partners en minister Wiebes [van Economische Zaken]”.

NS wijst erop dat er extra CO₂ wordt bespaard wanneer automobilisten de trein nemen, aangezien de treinen rijden op stroom afkomstig van windenergie. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66) laat in een reactie tegen ANP weten het voorstel “heel interessant” te vinden. Ze gaat het bestuderen en afwegen tegen andere ideeën.