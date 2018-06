Kok en televisiemaker Anthony Bourdain (61) overleden

Kok en programmamaker Anthony Bourdain is op 61-jarige leeftijd overleden. Het televisienetwerk CNN, waarvoor hij programma’s over culinaire tradities in de wereld maakte, bevestigt dat vrijdag. Volgens zijn werkgever heeft Bourdain zelfmoord gepleegd.

Bourdain werd geboren in New York en was sinds 1978 werkzaam als chef-kok in restaurants in die stad, waaronder de vermaarde Brasserie Les Halles. Hij werd bij het grote publiek bekend met het boek Kitchen Confidential (2000), waarin hij uit de doeken deed wat zich afspeelt in de keukens van restaurants. Hij schreef ook over zijn eigen uitspattingen, zoals drank- en drugsgebruik.

Na het succes van het boek volgden televisieprogramma’s over koken en culinaire tradities. Ook schreef Bourdain nog andere boeken, zoals het onconventionele kookboek Beter wordt het niet uit 2017. Toen hij televisieprogramma’s ging maken, had de Amerikaan geen tijd meer om fulltime als chef-kok te werken.

Reiskok op tv

Op het moment van zijn dood was Bourdain volgens CNN in Straatsburg in Frankrijk voor de opnamen van een aflevering voor zijn programma Parts Unkown. In dat programma reisde hij de wereld over op zoek naar plaatselijke gerechten.

In de afleveringen is koken vaak niet het belangrijkste, het gaat eerder over de lokale cultuur. Zo probeerde hij als ‘reiskok’ gewaagde gerechten als gefermenteerde haai, geslachtsdelen van sommige dieren en orgaanvlees. Van Parts Unknown, waarvoor Bourdain in 2013 een Peabody Award ontving, zijn al elf seizoenen uitgezonden.

In een verklaring over zijn overlijden roemt CNN Bourdains “liefde voor avontuur, nieuwe vrienden, lekker eten en drinken en zijn verbazingwekkende verhalen over de wereld”, die van hem “een unieke verteller” maakten.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl