Jihadronselaar Azzedine C. op vrije voeten

Azzedine C., die twee weken geleden is veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden cel voor ronselen voor de jihad, is vrijdag vrijgekomen. Dit bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van Omroep West. C. had al tweederde van zijn straf uitgezeten en is “onder hele strenge voorwaarden” vervroegd vrijgelaten.

Toen C. in cassatie ging tegen de uitspraak van het hof, deed hij ook een verzoek tot schorsing van zijn celstraf. Justitie is van mening dat de kans dat C. in herhaling valt kleiner is als hij “onder hele strenge voorwaarden” vrijkomt, dan wanneer hij nog twintig maanden in de cel moet zitten.

C. krijgt in elk geval een gebiedsverbod en een social mediaverbod. Ook worden volgens de woordvoerder maatregelen getroffen zodat hij het land niet kan verlaten. Hij wil niet ingaan op verdere details van de voorwaarden.

Ook Rudolph H. op vrije voeten

In de beruchte Haagse jihadzaak zijn ook vier andere mannen en een vrouw veroordeeld. Rudolph H., volgens het hof “de mediaman” van de jihadronselaars, werd veroordeeld tot vijf jaar en drie maanden. Zijn door een lagere rechter opgelegde gevangenisstraf hoefde hij niet uit te zitten en ook nu mag H. op vrije voeten blijven tot de Hoge Raad een onherroepelijke uitspraak doet.

Hicham el O., die daadwerkelijk naar Syrië reisde, is veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden. Ook hij is in cassatie gegaan. Hij zit volgens een woordvoerder van het OM als enige wel vast. Volgens de woordvoerder is het niet onmogelijk dat hij, net als Azzedine C., vervroegd vrijgelaten wordt.

De veroordeelden maakten deel uit van een terroristische groepering die jonge moslims in Den Haag probeerde over te halen te strijden in Syrië en Irak. De groep sympathiseerde met terreurgroep Islamitische Staat en streed voor de vestiging van het ‘kalifaat’ en de invoering van de sharia.