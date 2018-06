Je leeft hier, niet in Turkije. Stem dan ook niet.

Met die gedachte gaan we experimenteren in de reeks De Meedenkers. Wordt een verhaal er beter van als de auteur het – voordat hij gaat schrijven – toetst aan een aantal scherpe geesten?

Zet vijf vrije denkers bij elkaar in één redactieruimte, gooi een van tevoren aangekondigd onderwerp op tafel en leun achterover. Een verbaal spektakel volgt. Beschaafd, dat wel. Genuanceerd, ook dat. Men laat elkaar zelfs uitpraten. Maar vrolijkmakend is het om te zien hoe ze gezamenlijk het onderwerp optillen en van alle kanten belichten. Hier denken mensen met elkaar mee. Dat brengt een idee verder. Tegenhangen kan altijd nog.

Dat is het idee achter de reeks De Meedenkers. Dit is het eerste artikel van die reeks.

Kiza Magendane (1992), kwam in 2017 uit Congo naar Nederland, spreekt nu een prachtig, academisch Nederlands. Kent bijvoorbeeld niet de uitdrukking ‘de knuppel in het hoenderhoek gooien’, maar beheerst het diversiteitsjargon tot in de finesses. Zijn specialiteit: globalisering en cultuurkritiek. Noemt zichzelf: ‘Student. Ondernemer. Dromer’.

Emma Bruns (1986). Chirurg in opleiding, wil ook graag opereren in andere vakgebieden. Op haar nachtkastje liggen boeken over kwantummechanica en meditatie. Ze liep stage in Duitsland, Peru, Curaçao, Bolivia en Zambia. Knutselt aan een robot die oude mensen moet trainen voor een operatie.

Filosoof Stine Jensen (1972) werd in Denemarken geboren als de helft van een eeneiige tweeling. Denkt na over mannelijkheid en vrouwelijkheid, liefde tussen Turken en Europeanen, Scandinavië, opvoeden en identiteit. Yoga veranderde haar leven. Schrijft en leest ook kinderboeken.

Bastiaan Rijpkema (1987), jurist en rechtsfilosoof, waarschuwde ooit voor uitdijende mensenrechten, maar pleitte tegelijkertijd voor dierenrechten. In zijn boek Weerbare democratie (2015) onderzoekt hij in hoeverre een democratie zich mag verweren tegen anti-democratische groeperingen. Academicus tot op het bot. Werd vorig jaar uitgeroepen tot New Scientist Wetenschapstalent 2017. Zelfverklaard Houellebecq-specialist.

Haroon Sheikh (1980), zoon van een Pakistaanse vader en een Surinaamse moeder. Is bestuurskundige, politicoloog en filosoof. Doceert aan de Vrije Universiteit, werkt bij een denktank en een investeringsmaatschappij. Citeert graag Russische denkers en voorspelt het einde van de Westerse wereldorde. Volgt lessen kung fu en Chinees.

Het eerste onderwerp voor een verhaal komt van Bastiaan Rijpkema:

Mag de Turkse president Erdogan in Nederland campagne voeren voor zijn verkiezing? Een korte impressie:

Autocratische regeringsleiders die buiten de eigen landsgrenzen campagne voeren zijn volgens Haroon Sheikh the shape of things to come. „Denk aan de Hongaarse diaspora. Of aan alle Russen in Oost-Europa.”

Stine Jensen – ooit bijna getrouwd met een Turk – is bezorgd, ze wijst op het grote nationalisme onder Turken in Nederland. „Zo’n bezoek wakkert de verdeeldheid in de Nederlandse samenleving enorm aan.” Er komt volgens haar maar één soort informatie uit Turkije: „Propaganda.”

Emma Bruns vraagt zich af waarom je je druk zou maken over een fysiek bezoek als je tegenwoordig met een mobieltje een revolutie de kop kunt indrukken. En „dictaturen ondersteunen” doen we volgens haar ook op andere manieren dan door te stemmen. „Denk aan het dumpen van Europees graan in Afrika, het kopen van goedkope kleren die met kinderarbeid zijn gemaakt.”

Want daar gaat het volgens Rijpkema over: mogen burgers (Turkse Nederlanders in dit geval) stemmen over iets waar ze zelf de gevolgen niet van ondervinden. En als het antwoord ‘nee’ is, hoe regel je dat dan?

Zo gaat het altijd, zegt Kiza Magendane: negatieve gevolgen van een ontwikkeling (digitalisering, globalisering), gaan altijd vooraf aan wetgeving.

Hieronder het verhaal van Bastiaan Rijpkema, waarover is meegedacht.

