In Jemen dreigen nog meer rampen

Telkens opnieuw oogt de toestand in Jemen zo hopeloos dat verslechtering niet mogelijk lijkt. Toch dreigt de al drie jaar durende oorlog in het land nu een nieuwe gevaarlijke wending te nemen. Terwijl het Internationale Rode Kruis vrijdag 71 buitenlandse stafleden evacueerde uit Jemen omdat ze hun leven niet meer veilig waren, waarschuwden de Verenigde Naties voor de catastrofale gevolgen van de inname van de westelijke havenstad Hodeida.

Op slechts tien kilometer van de stad maken troepen uit de Emiraten, bondgenoten van de verdreven Jemenitische regering van president Abd-Rabbu Mansour Hadi, zich op om Hodeida te heroveren op de Houthi’s. De val van de stad met zijn 600.000 inwoners zou een zware klap betekenen voor de Houthi’s. Hodeida is de voornaamste aanvoerhaven is voor hulpgoederen voor miljoenen mensen in hun gebied.

Zonder die hulp wordt het leven in die gebieden nog onzekerder dan het al was. Hulporganisaties schatten dat nu al 8,4 miljoen Jemenieten op het randje van de hongersnood balanceren. Zonder de aanvoer via Hodeida zou dat aantal nog veel verder kunnen oplopen, vrezen zij.

De VN-coördinator voor humanitaire hulp, Lisa Grande, zei te vrezen dat in en rond Hodeida zelf „in het ergste geval, wel zo’n 250.000 mensen alles zouden kunnen verliezen – zelfs hun leven”. Ook de Verenigde Staten, gewoonlijk vijandig jegens de Houthi’s, riepen de Emiraten een paar dagen geleden dringend op Hodeida niet aan te vallen, om een humanitaire ramp te voorkomen.

Vijfhonderd medewerkers teruggetrokken

Een veeg teken was intussen het besluit van het Rode Kruis om een fors deel van zijn ruim vijfhonderd medewerkers in Jemen terug te trekken naar aanleiding van het doodschieten van een Libanese medewerker bij de zuidwestelijke stad Taiz en een constante stroom dreigementen. „We nemen een krachtige poging waar om onze organisatie te gebruiken als een pion in het conflict”, aldus een verklaring van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) in Genève.

Door de terugtrekking komt het vermogen om chirurgische ingrepen te verrichten in het gedrang, liet het Rode Kruis weten. Hetzelfde geldt voor bezoeken aan gedetineerden en waterprojecten. „Het ICRC hoopt door te kunnen gaan met het voorkomen en verlichten van menselijk lijden in het conflict, maar we moeten de instemming van alle partijen bij het conflict hebben, gebaseerd op solide garanties.”

Het enige sprankje hoop komt van de nieuwe VN-gezant voor Jemen, de Brit Martin Griffiths. Hij doet verwoede pogingen een wapenstilstand te sluiten tussen de Houthis’s en Hadi met diens machtige bondgenoten Saoedi-Arabië en de Emiraten. De Houthi’s, die op steun van Iran kunnen rekenen, zouden volgens een VN-plan dat het persbureau Reuters zag, hun raketten moeten opgeven. In ruil zouden de Saoediërs hun verwoestende bombardementen op steden in handen van de Houthis, waaronder de hoofdstad Sana’a staken. Vrede lijkt niettemin heel ver weg.