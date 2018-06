Timo Jansen (16): ‘Ik wil de spieren van Arnold Schwarzenegger’

Timo Jansen uit Wijchen wil later het liefst in Amerika wonen. Khalid Amakran Naam: Timo Jansen (16), Wijchen Zit in: 4 vmbo-t Woont met: moeder, stiefvader, broer (14), zus (18) Vader: inkoper en keurmeester autobranche Moeder: zorgverlener

Yeezy’s

„Ik hou ervan om anders te zijn dan anderen. Vrienden willen juist op elkaar lijken, ze gaan elkaar na-apen. Dat heb ik totaal niet, ik wil zoveel mogelijk mezelf zijn. Ook qua kleding. Ik draag zwart, ik wil geen strakke kleren en ik heb twaalf paar schoenen. Eerst had ik vijftien paar, ik heb drie paar verkocht. Yeezy’s, ken je die? Een merk van Kanye West. Heel erg limited verkrijgbaar. Je koopt ze voor 200 euro en dan stijgt de prijs naar 800. Het is zonde om die elke dag aan te doen, dan wordt de waarde minder. Ik draag ze vooral naar verjaardagen.”

Soort vechtscheiding

„Mijn ouders zijn acht jaar geleden uit elkaar gegaan. Eerst was het een soort vechtscheiding omdat het zo onverwacht kwam voor mijn moeder. We woonden in Gorinchem. Op een doodnormale woensdag, we hadden eigenlijk nog school, zijn we naar Wijchen gereden waar mijn moeder vandaan komt. We hebben drie weken bij mijn oma gewoond, toen konden we in een huurhuis. Ik heb er wel mee gezeten, maar ik ben niet iemand die zich uit door te praten. Ik zocht een uitweg in eten. Ik ben ook lang best stevig geweest. Toen ben ik heel veel gaan sporten. Dat doe ik nog steeds.”

Normaal doen

„Sinds vorig jaar heb ik geen contact meer met mijn vader. Door mijn stiefmoeder is hij erg veranderd. Zij zei er altijd iets van dat mijn zus alleen op haar kamer zat. Toen mocht mijn zus niet meer komen van mijn vader omdat ze zich niet normaal gedroeg. En mijn broertje moest ook normaal doen. Terwijl mijn vader wist dat hij ADHD en autisme heeft. Ik zou vorig jaar een weekend naar mijn vader gaan maar ik kon niet want ik had een verjaardag. Eerst vond hij dat goed. Later eiste hij dat ik toch kwam, dat ik voor hem koos. Dat liep uit de hand. Hij zei: ik kom je niet meer ophalen. Ik zei: oké, dan niet. Ik mis zijn gezelschap wel.”

Amerika

„Sinds een maand heb ik een vriendin. Ik ken haar al twee jaar, we waren eerst goede vrienden. Vorig jaar was ik met iemand die erg jaloers werd. Ik kon niet eens met vrienden afspreken of ze dacht al dat ik met een andere meid bezig was. Toen dacht ik: even geen vriendin, even rust. Als ik slaag voor mijn eindexamen ga ik autotechniek doen. Ik heb auto’s altijd leuk gevonden. Mijn vader had vroeger een Porsche, hij zei altijd dat ik die zou mogen hebben als ik achttien was. Het lijkt me vet om uiteindelijk naar Amerika te verhuizen. Ik ben er nooit geweest maar ik heb veel filmpjes gekeken online. In LA is het altijd mooi weer. Het maakt niet uit wat je doet, niemand oordeelt. Een droom is ook bekend te worden met fitness. Toen ik dikker werd zaten mijn vader en ik een keer een Terminator-film te kijken. Hij liet een foto zien van Arnold Schwarzenegger, hoe hij er vroeger uitzag. Ik dacht: zo wil ik ook worden.”