G7-top van start in Canada, volg hier het laatste nieuws

Het laatste nieuws over de G7

De Manoir Richelieu Hotel in La Malbaie, waar dit weekend de G7-top gehouden wordt. Foto Ludovic Marin/AFP

Welkom in dit blog over de G7. Hier zullen we je op de hoogte houden van het laatste nieuws over de top die dit weekend plaatsvindt in de Canadese plaats La Malbaie, in de provincie Quebec. Wat je zoal moet weten over de top:

De G7 bestaat uit zeven industriële grootmachten: Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Canada en Japan. Sinds 1998 was Rusland ook bij bijeenkomsten aanwezig, maar vanwege de annexatie van de Krim werd besloten om de Russische president voorlopig niet meer uit te nodigen. Overigens stelde president Trump vrijdag voor om Rusland toch weer te betrekken bij de top, maar het Kremlin heeft daar vooralsnog voor bedankt.

De vraag is vooral hoe Trump zich zal gedragen met zijn formele bondgenoten. Spanningen tussen de VS en westerse bondgenoten waaronder Frankrijk en Canada zijn verder opgelopen vanwege de importheffingen die Washington heeft ingevoerd op buitenlands staal. De Franse president Macron haalde donderdag nog in een tweet uit naar Trump en sluit een akkoord met slechts zes landen niet uit.

De vorige G7-top in Italië draaide onder meer om het klimaatverdrag van Parijs. Het was het eerste grote internationale optreden van de toen net aangetreden Amerikaanse president. Ondanks pogingen van onder andere Macron om de VS erbij te houden, besloot Trump het verdrag een week na de bijeenkomst toch op te zeggen. De Duitse bondskanselier Merkel concludeerde na haar ontmoeting met Trump tijdens de G7-top dat Europa "niet meer kan rekenen op anderen".

Trump zal de G7-top eerder verlaten dan oorspronkelijk gepland was en vliegt zaterdag meteen vanuit Canada door naar Singapore, om zich voor te bereiden op de onderhandelingen met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op 12 juni.