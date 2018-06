Dankzij een app een voedselkruisvaarder zijn

De jongen in de winkel en ik komen allebei voor hetzelfde. Als ik over de schouder van de winkelmedewerker kijk, zie ik de papieren tasjes al klaarstaan. We zijn niet de enigen, er staan er een stuk of zes. Wat erin zit is niet goed te zien. Al zou ik zweren dat de jongen een fles wijn meekrijgt. Zijn tas lijkt in ieder geval een stuk zwaarder dan die van mij. Ik heb geen wijn. Wel speltpasta, een soep van het soort waar je water bij moet doen, en twee salades.

De afgelopen dagen gebruikte ik Too good to go, een app die voedselverspilling moet tegengaan. Aangesloten bedrijven, zoals lunchzaken, bakkers en supermarktketen Marqt, melden aan het begin van de dag hoeveel porties eten ze tegen sluitingstijd verwachten over te hebben. Je schrijft je in, maakt een bedrag van een paar euro over en haalt je eten op een gezette tijd op. Haast met inschrijven is wel geboden, populaire plekken zijn soms al binnen een paar minuten uitverkocht.

Wat er precies in zo’n tas zit weet je van tevoren niet – het aanbod laat zich immers moeilijk sturen. Maar het is bijna altijd eten dat anders die dag weggegooid zou worden, omdat de houdbaarheidstermijn die dag verstrijkt – of zeer binnenkort. Mocht een bedrijf veel minder eten over hebben dan verwacht, dan kan de bestelling worden geannuleerd.

Het voelt alsof je een kerstpakket krijgt. Of eigenlijk ook weer niet helemaal, want iedereen ontvangt iets anders. Binnen een bedrijf zou dat niet bevorderlijk zijn voor de sfeer.

15.000 maaltijden ‘ontspild’

Too good to go is Deens van oorsprong, begon in januari in Amsterdam en gaat als een speer. Inmiddels kun je er ook mee terecht in Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Zaandam. Haarlem volgt snel.

De groei is niet onverwacht. Voedselverspilling is een hip onderwerp. We weten inmiddels allemaal dat we eenderde van het eten weggooien. Het meeste thuis, maar de horeca kan er ook wat van. In Nederland werden met Too good to go tot nu toe 15.000 maaltijden ‘ontspild’, aldus het bedrijf. In totaal verwerkte de app, die nu in acht Europese landen beschikbaar is, naar eigen zeggen ruim 4,5 miljoen bestellingen.

Het is leuk om je een klein beetje voedselkruisvaarder te voelen. En het aanbod stelde niet teleur. Ik at Vietnamees, bietensalade en cupcakes.

Maar ik kreeg ook dingen waar ik niet op zat te wachten. Bleekselderij, mwah. Preisoep, blegh. Zo’n heel gezond sapje waar vermoedelijk heel veel kurkuma in zit. En paneermeel (ja, ook dat kan bederven). Ik kan me niet héúgen wanneer ik dat voor het laatst heb gebruikt. Dus: niet geschikt voor moeilijke eters. Al wil het initiatief in de toekomst meer rekening gaan houden met dieetwensen.

De app is wél geschikt voor koopjesjagers in het luxere segment, of ze nu wereldverbeteraars zijn of niet. Je krijgt producten zo ongeveer voor de helft of eenderde van het geld.

En hoewel ik veelvuldig hoopte stukken dure kaas mee te krijgen, at ik in de praktijk meer groente dan in tijden. Dat kan ook geen kwaad.