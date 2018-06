Een half jaar zonder smartphone: week 5

Wel droomde ik vorige week veel over vrienden die boos op me waren omdat ik ze verwaarloosde. En ik werd zelfs eens midden in de nacht wakker omdat ik een vriendinnengroepje van Whatsapp zo miste. Toen heb ik ze alle drie afzonderlijk diezelfde nacht nog een mailtje gestuurd dat ik ze gauw weer wilde zien. Dat is gelukt; ik heb ze allemaal afzonderlijk gezien. Quality time. Ook bellen met vriendinnen vind ik nu weer veel leuker dan vroeger, en zelfs dat trage sms'en (drie keer drukken op dezelfde toets voor de letter c, et cetera) wordt leuk.

Sandro van der Leeuw (27)

Schrijver, student beeldende kunst

Single

Lars van den Brink

De eerste maand zit erop! Het was vrij heftig, maar vooral leerzaam en belangrijk. En, tegen mijn eigen verwachtingen in, mis ik mijn smartphone nu al nauwelijks meer. Natuurlijk, soms zou internetbankieren echt handig zijn. Of Google Maps. Of 9292. Of Grindr. Of of of. De rust die het gemis van al die apps oplevert is echter vele malen groter. Bovendien: overal is gewoon een oplossing voor. Ik ga bewuster om met geld, ik zoek van tevoren beter op waar ik heen moet, ik vraag wat vaker naar de weg en ik doe niet meer aan one night stands. Zo simpel kan het zijn. Zelfs het feit dat ik Spotify niet overal meer mee naar toe kan nemen, blijkt een blessing in disguise. Ik heb mijn iPod weer herontdekt en luister, net als vroeger, veel aandachtiger en vaker naar één album. Een stuk rustiger dan overspoeld te raken door alle muziek van de wereld constant tot je beschikking te hebben.

Toch blijven er problemen waar ik tegenaan loop. Ik baal vooral van m’n rookgedrag. Eerder moffelde ik m’n chronische on¬gemak weg door roken en appen af te wisselen. Nu los ik praktisch ieder moeilijk moment op met een peuk en per dag ervaar ik blijkbaar best veel als ‘moeilijk’. In de eerste paar weken kon ik nog leunen op het advies dat het on¬verstandig was twee verslavingen tegelijkertijd te tackelen. Maar die ballon gaat niet meer op. Nu ik steeds meer gewend raak aan m’n Nokia, voel ik me bij iedere sigaret een stukje viezer en zwakker.

Probleem is: die moeilijke momenten zijn er en blijven er waarschijn¬lijk ook de rest van m’n leven. In de Praxis vragen waar de stalen plat¬kop¬schroeven met een schroefdiameter van 4 millimeter en een schroeflengte van 12 milli¬meter hangen, bijvoorbeeld. En of ik die dan in hout èn gips kan boren? Of gebruik ik daarvoor een andere schroef? Normaal gesproken zou ik eerst een paar minuten swipen of een peuk roken om genoeg moed te verzamelen voordat ik de winkel betreed. Zonder smart¬phone zijn dat nu twee en soms zelfs drie sigaretten geworden.

Ik ben er niet trots op, vind het om eerlijk te zijn best heel smerig van mezelf, maar ik durf het volgende level nog niet aan. Ik fantaseer er wel veel over: niet nadenken, gewoon doen. En ik geloof dat me dat zo zonder iPhone stiekem al een stuk vaker lukt dan voorheen. Dus hopelijk kan die nicotine binnenkort gewoon uit m’n routine, en hou ik eindelijk weer eens geld over voor nieuwe schoenen. Of in de toekomst misschien zelfs voor een laptop die niet crasht als ik YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, Gmail, Hotmail, NS en 9292 constant tegelijkertijd open heb staan.