Dominic Thiem eerste finalist Roland Garros

Dominic Thiem heeft in de halve finale van Roland Garros vrijdag in drie sets gewonnen van de Italiaan Marco Cecchinato (25): 7-5, 7-6 en 6-1.

Cecchinato versloeg de afgelopen weken wereldtoppers David Goffin en Novak Djokovic, terwijl hij daarvoor nog nooit een wedstrijd op een Grand Slam-toernooi gewonnen had. In 2016 werd hij nog voor anderhalf jaar geschorst om matchfixing. Vragen daarover wilde hij deze week in Parijs niet beantwoorden.

De nummer 72 op de wereldranglijst moest zijn vrijdag zijn meerdere erkennen in de Oostenrijker Thiem. Die wist op zijn beurt na twee halve finales op rij in Parijs nu eindelijk wel te winnen.

Daarmee is hij pas de tweede Oostenrijker ooit in de finale van een Grand Slam. Thomas Muster ging hem in 1995 voor en won toen ook Roland Garros. Zondag speelt Thiem de finale tegen Rafael Nadal of Juan Martín del Potro. Die twee ontmoeten elkaar later op vrijdagmiddag.