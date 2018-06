Doelpalen die niet meedoen aan het WK

De belangrijkste doelpalen van deze zomer staan in Moskou. Om ze te zien stap je uit op het stalinistisch-barokke metrostation Sportivnaja, loop je langs een reusachtig standbeeld van Lenin en ga je samen met 80.000 anderen het olympisch stadion Loezjniki binnen.

REUTERS/Said Tsarnayev

REUTERS/Pavel Rebrov

Om ze te kunnen aanraken zul je Cristiano Ronaldo moeten heten, of Paul Pogba, of desnoods Yasser Al-Shahrani. Want in het Loezjniki is aanstaande donderdag Rusland – Saoedi-Arabië, de openingswedstrijd van het WK voetbal. Ook zes andere wedstrijden, inclusief de finale op 15 juli, worden daar gespeeld.

REUTERS/Ilya Naymushin

REUTERS/Ilya Naymushin

Minder belangrijke doelpalen staan onder meer in Lesnovka, een Russisch dorpje vlak bij Wit-Rusland, nabij het Siberische Krasnojarsk en in Jevpatorija, een badplaats op de Krim. Persbureau Reuters stuurde fotografen naar deze ‘geheime doelen’: ver verwijderd van het grote WK-toneel staan ze zichzelf te zijn, verlaten, verroest, soms voor heel andere doeleinden gebruikt.

REUTERS/Eduard Korniyenko

REUTERS/Pavel Rebrov

Maar toch. De voetbalromanticus zal er schoonheid in zien. Een bal neerleggen op een meter of twintig, een aanloop nemen en ’m goed raken, met de wreef. Een lichte curve in het schot, op zoek naar de bovenhoek.

REUTERS/Pavel Rebrov

REUTERS/Sergei Karpukhin

Wie wil, kan ook hier het gejuich horen opgaan.