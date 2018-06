Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

‘Zet geen Amerikaanse legerbasis in Polen’ Correspondent Caroline de Gruyter tipt een opmerkelijk pleidooi in Politico: een voormalige Amerikaanse commandant van NAVO-troepen in Europa pleit tegen een Amerikaanse basis in Polen. Als je de Russen echt witheet wilt krijgen, schrijft hij, moet je dat doen. Lees hier: Don’t put US bases in Poland

De alledaagsheid van gewelddadige beelden Online worden we dagelijks geconfronteerd met beelden van geweld. Lopen we daardoor het risico dat deze beelden, die eigenlijk niet alledaags zouden moeten zijn, voor ons normaal worden? Beeldredacteur Arjan de Jongh tipt een artikel van Hyperallergic over dit vraagstuk. Lees hier: Against Consuming Images of the Brutalized, Dead, and Dying

De verborgen wiskunde achter de klassieke oogtest

Iedereen heeft weleens voor een oogtest ingespannen naar deze kaart met steeds kleiner wordende letters gestaard. Het lijkt een simpel concept, maar er zit een ingewikkelde wiskundige formule achter. The Verge zocht in deze video uit hoe dat precies zit, zag redacteur Floor Bouma. Lees hier: The hidden math behind your DMV’s eye test

De veranderende sociale mores in Iran Correspondent Toon Beemsterboer tipt deze geweldige reportage in The New York Times van Thomas Erdbrink over de veranderende sociale mores in Iran. Gemengde bruiloften, waarbij mannen en vrouwen samen dansen en alcohol drinken, worden steeds normaler onder welgestelde Iraniërs. Lees hier: As Taboos Break Down, Iranians Party On’

Executies El Salvador gefinancierd door VS

Redacteur Titia Ketelaar las over een onderbelicht probleem in El Salvador, waar de bende MS-13 steeds gewelddadiger wordt, evenals de reactie van de politie. Bendeleden worden geëxecuteerd, zonder proces. CNN ontdekte dat de VS de executies financieren die door paramilitairen worden uitgevoerd. Lees hier: US-funded police linked to illegal executions in El Salvador