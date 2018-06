De voordelen van stukjes schrijven

In 1973 schreef onderzoeker Marvin Swift een – inmiddels klassiek – artikel voor de Harvard Business Review. Daarin vergelijkt hij een eerste versie van een interne memo met de definitieve. Swift laat zien hoezeer het proces van schrijven en herschrijven managers helpt om hun ideeën beter te verwoorden, om hun toon af te stemmen op hun publiek en ook de inhoud van hun ideeën te verbeteren. De grote les: je ideeën opschrijven en dan kritisch herschrijven, scherpt je denken. Schrijven en denken gaan hand in hand, aldus Swift.

Neurologe en onderwijsdeskundige Judy Willis betoogt al jaren dat leerlingen en studenten meer moeten schrijven. Individueel en samen. Schrijven bevordert de creativiteit en helpt bij het op een rijtje krijgen van je ideeën. Bovendien train je je brein in het verwerken en onthouden van informatie.

Schrijven maakt gelukkig

Van schrijven word je blij, zeggen psychologen. Waarschijnlijk niet van het schrijven van verplichte papers voor een studie. Maar wel van het schrijven over onderwerpen die je persoonlijk bezighouden. Bijvoorbeeld in een blog of een dagboek. Die vorm van schrijven verbetert je stemming en vermindert stress.

Een paar aanpakken scoren extra goed. Schrijven over je toekomstdromen bijvoorbeeld. Iets dat veel mensen als kind graag doen, maar als volwassene vaak verleren. Wat ook werkt: schrijven over positieve ervaringen. Dit verbetert onder meer je zelfvertrouwen.

De favoriete tip van veel psychologen: het bijhouden van een gratitude journal, een dankbaarheidsdagboek. Een paar keer per week enkele gebeurtenissen opschrijven waar je dankbaar voor bent, liefst zo specifiek mogelijk. Meerdere onderzoeken laten zien dat dit onder meer leidt tot positieve emoties, fijne relaties, beter slapen en een verhoogd welbevinden.