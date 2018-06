Toeristen rusten op de Capitolijn in Rome. De Capitolijn is een heuvel met twee toppen waarvan de eigenlijk alleen zuidelijke top de Capitolijn wordt genoemd. Op deze top staat al sinds de zesde eeuw voor christus de belangrijkste en een van de grootste tempels van Rome. De tempel, die oorspronkelijk van hout en leem was gemaakt, brandde in totaal drie maal af. De huidige vorm kreeg de Capitolijn in de zestiende eeuw en werd ontworpen door Michelangelo Buonarroti. Beter bekent als Michelangelo.

Foto Stefano Rellandini / REUTERS