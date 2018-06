De bittere tranen van Humberto Tan

Dat zul je altijd zien: in de laatste week begint RTL Late Night ineens te experimenteren. Deze hele week krijgt Humberto Tan aan het begin van de uitzending een envelop overhandigd. Dat is de eerste keer dat hij de namen van zijn gasten te horen krijgt: de rest is improvisatie met een snufje autocue.

Dat is natuurlijk een manier om een lange neus naar RTL te maken, dat Tan tegen zijn zin terzijde schoof: even laten zien dat hij in staat is om met minimale voorbereiding zijn werk te doen. Uiteraard zijn de gasten allemaal oude bekenden die zich uitputten in vriendelijke woorden voor de presentator en die een deel van hun tijd vullen met het vertellen hoe fijn het was om eerder te gast te zijn; de kritiekloosheid regeert nog steeds aan het Rembrandtplein. En er is veel muziek. Meteen op maandag scoorde zanger Waylon de eerste Tantranen.

Aardig bij-effect: ineens weten de kijkers RTL Late Night weer te vinden. Woensdag scoorde Tan zelfs hoger dan Eva Jinek. Nu kregen die ook wel iets bijzonders te zien. Tussen alle intermenselijke warmte werd ineens Peter R. de Vries aangekondigd om Tan te ‘roasten’. De Vries is een man die al zijn taken zeer ernstig neemt, zo ook deze. Hij werd er zelfs een beetje nerveus van: bij het omslaan van het voorlaatste blaadje zag je zijn handen beven.

Ik ben geen liefhebber van het genre, maar uiteindelijk gaf De Vries een geestig én adequaat overzicht van de zwakke plekken van het verdwijnende programma: de zoetigheid, het gebrek aan verrassing, de overdosis RTL-promotie.

Tan deed zijn best om erbij te glimlachen. Hij kreeg het stevig te verduren, inclusief een grove grap over een vermeende affaire, die vorig jaar breed werd uitgemeten in de roddelpers. De hardste klappen waren echter voor RTL en een reeks usual suspects uit de uitzendingen van RTL Late Night: „Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar iemand op de redactie zegt: laten we vragen of Wendy van Dijk over haar glossy de Wendy komt vertellen.”

Het slot kwam in stijl, want de man die het allervaakst te gast is geweest, tachtig keer, bleek Peter R. de Vries zelf. Hij vermoedde dat al zijn gepraat over Willem Holleeder de zenderleiding op een idee had gebracht: „Is er niet iemand die Holleeder zelf in zijn show kan krijgen? Hij hoeft niets te kunnen, voor mijn part laat hij de moeilijke vragen door het publiek stellen, maakt me niets uit.” Waarna een foto verscheen van Twan Huys, Tans opvolger, die levenslang zal worden herinnerd aan de beschamende uitzending van College Tour waarin hij Holleeder op het podium hees.

Donderdag – terwijl Peter R. de Vries op SBS6 roastloos afscheid nam van het geschrapte De raadkamer – bleef spektakel uit. Er waren vriendelijke videoboodschappen van landelijke politici, tot en met de premier toe, er was een interessant gesprek over de plastic soep en een hommage aan Thé Lau, maar daarna leek alles te eindigen in een kabbelend gesprek over welk liedje op wiens veertiende verjaardag een hit was. Misschien was het te warm in de studio: Gerard Joling en André Hazes wapperden onophoudelijk met de tekstkaarten van Tan.

Hazes zong aan het slot nog een nieuwe, aan de presentator gewijde tekst op Ik leef mijn eigen leven met regels als: „Dit was je droom/ met je vrienden om je heen” en „Ik begrijp niet waarom je moet gaan/ het is niet uit te leggen.” Hij keek de presentator aan of hij de geliefde was van wie hij altijd had gedroomd. En daar waren de Tantranen.