‘Chinese hackers stelen gevoelige data Amerikaanse marine’

Hackers gelieerd aan de Chinese regering hebben “enorme hoeveelheden” gevoelige informatie over de Amerikaanse marine buitgemaakt. Dat schrijft The Washington Post vrijdag op basis van eigen onderzoek. De hackers zouden hebben ingebroken op de servers van een bedrijf dat ingehuurd is door de strijdmacht.

In januari en februari van dit jaar is volgens The Post ingebroken bij een contractant van het zogenoemde Naval Undersea Warfare Center. Deze militaire organisatie houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling van duikboten en oorlogvoering onder water.

De Russische krijgsmacht bouwt aan een doomsday torpedo.

Onderwaterwapens

In totaal zou 614 gigabytes aan gegevens zijn gestolen. In de data zou onder meer informatie te vinden zijn over signalen, sensoren en cryptografische systemen die gebruikt worden door de marine. Ook zouden plannen voor onderwaterwapens onderschept zijn.

Volgens de marinemedewerkers die The Washington Post sprak zou alle informatie bij elkaar bestempeld kunnen worden als “geclassificeerd”. De Amerikaanse krant zegt op verzoek van de marine bepaalde details niet te openbaren, omdat de nationale veiligheid in het geding zou zijn. De marine zegt samen met de FBI onderzoek te doen naar het incident.