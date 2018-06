Breda te onveilig voor wethouder Greetje Bos

Voormalig officier van justitie Greetje Bos kan “uit veiligheidsoverwegingen” voorlopig niet in Breda wonen, de stad waar zij sinds donderdag dient als wethouder. Dit schrijft hoofdofficier van justitie Charles van der Voort in een brief gericht aan de gemeenteraad. Burgemeester Paul Depla heeft toegezegd dat Bos, die al maanden met bedreigingen kampt, een jaar niet in de stad hoeft te wonen.

Bos woont momenteel op een geheim adres in een onbekende plaats. Dit is volgens Van der Voort een “maatregel tegen een bestaande dreiging”. Wat de dreiging inhoudt, wil het Openbaar Ministerie (OM) noch de gemeente toelichten. Bos zou de intentie hebben zo snel mogelijk in Breda te gaan wonen als de veiligheid het toelaat.

In principe is het wethouders verplicht te wonen in de plaats waar zij dienen. De uitzonderingen voor “bijzondere gevallen” zijn opgenomen in de Gemeentewet. De ontheffing is voor een jaar getekend. “Daarna kan ze per jaar worden verlengd”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Moordaanslag beraamd

Vorig jaar werd bekend dat er een moordaanslag was beraamd op Greetje Bos, toen nog in functie als officier van justitie. Bos was onder meer betrokken bij de strafzaak tegen Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender. Otto werd ervan verdacht ook betrokken te zijn bij de bedreigingen aan het adres van Bos, maar enkele weken geleden besloot het OM hem daarvoor toch niet te vervolgen wegens gebrek aan bewijs. Hij heeft het plannen van een moord op Bos altijd ontkend.

Of er een verband bestaat tussen de aanklacht tegen Otto en de huidige dreiging tegen Bos, is nog onbekend. Het is niet de eerste keer dat een bestuurder op een geheim adres moet wonen. Vorig jaar moest locoburgemeester Bouke Arends van Emmen onderduiken op last van de politie, nadat hij een clubhuis van No Surrender moest sluiten.