Argentinië en IMF sluiten principeakkoord over miljardenlening

Argentinië leent de komende drie jaar 50 miljard dollar (omgerekend ruim 42 miljard euro) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daarover zijn minister van Financiën Nicolas Dujovne en IMF-directeur Christine Lagarde het donderdag eens geworden, meldt het IMF. Het bestuur van het fonds moet later deze maand nog definitief akkoord gaan.

Aan de lening is een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet de Argentijnse inflatie de komende jaren worden afgebouwd tot 9 procent in 2020, zei minister Dujovne volgens persbureau AP. Prijzen in Argentinië stegen de voorbije jaren met naar schatting 25 procent per jaar, een van de hoogste inflatiepercentages wereldwijd. De Argentijnse overheid moet daarnaast haar begrotingstekort aanpakken. Dat moet per 2020 weggewerkt zijn.

Protest

De Argentijnse president Mauricio Macri vroeg in mei hulp van het IMF. De peso had een harde val gemaakt en een kwart van zijn waarde verloren ten opzichte van buitenlandse valuta. Een deal is nodig om een economische implosie te voorkomen, zei hij donderdag in Buenos Aires.

De munten van opkomende landen staan sterk onder druk. De sterke Amerikaanse dollar en de torenhoge inflatie in landen als Turkije en Argentinië maken beleggers nerveus. Zo bont als de Argentijnse peso maken weinig valuta het.

De roep om hulp van Macri leidde tot protesten in heel Argentinië. Het land heeft jarenlang geen zaken willen doen met het IMF. Het monetair fonds wordt door velen verantwoordelijk gehouden voor de financiële crisis in 2001. Eén op de vijf Argentijnen was tijdens die crisis werkloos terwijl miljoenen in armoede verzandden. Het strenge bezuinigingsbeleid van het IMF werd toen als boosdoener gezien.

De raad van bestuur van het IMF vergadert op woensdag 20 juni. Als dat akkoord gaat met de lening aan Argentinië kan het land per direct een beroep doen op 30 procent van de lening.