Wiebes: gaswinning kan mogelijk al eerder naar veilig niveau

De gaswinning in Groningen kan mogelijk al eerder teruggeschroefd worden naar 12 miljard kubieke meter, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert. Dat heeft minister Wiebes (Economische Zaken, VVD) aan de Tweede Kamer laten weten. Het oorspronkelijke doel was om dat niveau in oktober 2022 te behalen, maar de minister denkt dat een jaar of misschien zelfs twee eerder ook haalbaar is.

De ombouw van de installaties van een aantal grootverbruikers ligt op schema, en ook de bouw van een extra stikstofinstallatie in Zuidbroek verloopt volgens plan. Bovendien is de vraag vanuit Duitsland afgenomen. Met die maatregelen is er minder gas uit Groningen nodig, schrijft de minister. Vanmiddag wordt over de kwestie gedebatteerd in de Kamer.

Als de maatregelen zo uitpakken als Wiebes in de brief zegt te hopen, zou de gaswinning in oktober 2022 zelfs naar een lager niveau kunnen dan 12 miljard kuub. In een gemiddeld jaar zou er mogelijk nog maar behoefte zijn aan 4 miljard kubieke meter, nog minder dan de 7,5 miljard kuub die Wiebes eind maart noemde in een brief aan de Kamer.

Bij de winning van 12 miljard kubieke meter gas per jaar zou de kans op aardbevingen minimaal zijn, adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen in 2013. In het regeerakkoord ging het kabinet nog uit van een productie van ongeveer 20 miljard kuub bij het einde van de kabinetsperiode in 2021. Op het hoogtepunt werd in een jaar tijd 53 miljard kubieke meter gewonnen.