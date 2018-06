Waarom een wild zwijn een selfie maakt

Wat doen de dieren in het bos als de mensen niet kijken? Hoe laat eten ze, en met wie? Wie gaan ze te lijf, wie maken ze het hof? Om daarachter te komen hebben de boswachters van Nationaal Park De Hoge Veluwe cameravallen met bewegingssensoren geplaatst. Maar de dieren die erin zijn getrapt, lijken zich niet onbespied te wanen. Ze maken een verstoorde indruk. Verbaasd. Asjemenou. De moeflon heeft een beetje de uitdrukking van iemand die met zijn telefoon een foto wil maken en ontdekt dat het toestel in de selfiestand staat. Iets heeft hen doen opschrikken, misschien het geluid van de camera.

De dieren doen denken aan de foto’s in het boek In Almost Every Picture #3 dat Erik Kessels samenstelde met wildselfies van een jagerswebsite. Ze hebben eenzelfde betovering. „Wie had gedacht dat de natuur zo’n goede fotograaf is”, schreef Tyler Whisnand in het voorwoord. De willekeur in de compositie heeft volgens hem iets „humorvols”, en de vaste stijl van de foto’s trekt je een avontuur in „waarvan je steeds meer wil zien”. „We beginnen ons een voorstelling te maken van die begeerlijke beesten daar in het bos, hoe ze met elkaar spelen, rondklooien of gewoon aan de wandel zijn.”

Deze wildselfies moeten de jager vertellen waar hij zich het beste met zijn geweer kan verstoppen. De ene nacht zijn ze gevangen in de flits van een snapshot, de volgende nacht klinkt misschien het finale schot. De dieren op de Hoge Veluwe lijken meer geluk te hebben. De boswachters en jachtopzichters van het park willen weten hoe ze leven. Omdat ze geen tijd hebben om door een miljoen foto’s te scrollen, mag het publiek dat doen. In een week tijd is er op de website 350.000 keer op een foto geklikt. Volgens de woordvoerder heeft het gluren naar wilde dieren iets „verslavends”. Die wilde zwijnen zijn er in ieder geval gloeiend bij.

