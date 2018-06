VS halen diplomaten terug uit China om mysterieuze klachten

De Verenigde Staten hebben een aantal diplomaten uit het consulaat in de Zuid-Chinese stad Guangzhou teruggehaald, omdat zij last hadden van mysterieuze klachten die zouden duiden op lichte hersenschade. Dat meldt persbureau Reuters. De precieze aard van de klachten is onduidelijk, maar ze zouden veel weg hebben van die van medewerkers op de Amerikaanse ambassade in Cuba in september 2017.

Na een reeks mysterieuze voorvallen in Cuba, die volgens de VS “gerichte aanvallen” op Amerikaanse diplomaten waren, riep het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vorig jaar bijna tweederde van zijn ambassadepersoneel terug uit Havana. Er werd al snel gespeculeerd dat Amerikanen op Cuba slachtoffer waren geworden van een aanval met supersonische geluidsgolven – al heeft de Amerikaanse regering die verdenking nooit bevestigd of hard gemaakt.

Sommige diplomaten in Cuba die ziek werden, zeiden harde geluiden te hebben gehoord of sterke trillingen te hebben gevoeld. Anderen zeiden dat ze in bepaalde kamers zones met hard geluid in en uit konden lopen. Weer anderen klaagden over misselijkheid, concentratieproblemen en tijdelijk geheugenverlies. Sommigen diplomaten hadden ernstige hersenschade of volledig gehoorverlies.

Persbureau AP publiceerde een opname van geluidsgolven, die de oorzaak zouden zijn van de klachten van diplomaten op Cuba:



‘Subtiele en vage, maar abnormale gewaarwordingen van geluid en druk’

Ook nu duikt het vermoeden van een geluidsaanval weer op. In mei werd al bij één medewerker van het Amerikaanse consulaat in Guangzhou lichte hersenschade vastgesteld. De overheidswerker rapporteerde “subtiele en vage, maar abnormale gewaarwordingen van geluid en druk.”

China zei toen dat het geen verklaring kon vinden voor de klachten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelde een onderzoek in onder het personeel en de familieleden van de ziek geworden medewerker. Een woordvoerder zei woensdagnacht (Nederlandse tijd) tegen persbureau Reuters dat als gevolg van die screening het ministerie heeft besloten ook een aantal andere medewerkers terug te sturen naar de VS voor verdere evaluatie en onderzoek naar de symptomen.

Het is niet duidelijk of de incidenten waardoor de diplomaten ziek zouden zijn geworden plaats hebben gehad op de ambassade of bij hen thuis.