Vrij zijn is…een cursus klussen doen

Zes mensen zitten met een accuboormachine in de hand om een tafel. Cursusleider Paul Sanders (59): „Dit is mijn grote vriend, ik gebruik hem continu.” Na een voorzichtig begin, iemand vraagt: „tot hoever steek je dat boortje er eigenlijk in?”, klinkt al snel opgewekt gezoem. Knopjes indrukken, de slipstand checken. Voor ze het weten doorzeven de cursisten hun balkjes.

We zijn bij de workshop klussen voor beginners. Allemaal twee linkerhanden? Dat blijkt mee te vallen. De meesten klussen weleens, maar willen méér. De een heeft net een huis gekocht, een ander wil beter leren boren. De volgende heeft een miljoen klusfilmpjes op YouTube gekeken maar toch koudwatervrees.

Paul Sanders: „Bij veel klussen is het gewoon doorgaan. Als het fout gaat stuken we de boel weer dicht. Hoppekee.” Na als projectmanager in de ict te hebben gewerkt begon hij kluscursuscentrum Beqwaam in Baarn. „Na negentien jaar bij die multinationals dacht ik: het is tijd voor verandering. Ik was van lts naar hts opgeklommen en wist veel van elektronica. Maar de doorslag gaf mijn schoonvader. Als ik uit mijn werk kwam, stond hij fluitend te klussen. Je doet iets, je bereikt iets en het wordt mooi. Dat wilde ik ook.”

Na het opsommen van de ‘ellendelijst’, met hoog genoteerd het stanleymes en de ladder, gooit Sanders de vaart erin. Vandaag maken de cursisten een futselplankje, een onontbeerlijk object als je thuis wil zagen. En passant komen allerlei technieken voorbij. Plamuren, verven, sauzen.

Alles met het juiste gereedschap. Want dat is bij het klussen cruciaal. Nooit meer afplakband van de Action, maar van rijstpapier of heel speciale, gifgroene tape die een tientje per rol kost.

Vlak voor de pauze wordt er nog een kabeltje gestript en maken we kennis met spanningstesters. Suzanne Kemper (45): „Ik ga zo’n ding voor mijn verjaardag vragen. Niets geen Rituals of bloemen meer.” Kemper is „casemanager project herstel rentederivaten” bij een bank en heeft drie kinderen. Haar schaarse vrije tijd wil ze goed gebruiken. „Ik ben vermoedelijk de enige vrouw die nog nooit geyogaad heeft. Ik wil meer zelf doen in huis.” Daarbij heeft ze wat theorie nodig. „Bij een kroonsteentje dacht ik aan een tiara.”

Elektra en boren liggen haar het best. „Ik dacht dat ik een timmermansoog had, maar dat valt wat tegen.” Ze ziet dat steeds meer collega’s er nog wat bij gaan doen: „Een collega werkt nu twee dagen als hovenier. Aan het einde van de dag heb je echt iets gemaakt in plaats van een memo geschreven.” In groepsverband wil ze graag een langere cursus doen. „Meubels stofferen, elektra, glas in lood. Als ik maar niet de badkamer hoef te betegelen.”