Verenigde Staten bereiken akkoord met Chinees telecombedrijf

De Verenigde Staten hebben een akkoord bereikt met de Chinese telecomgigant ZTE. Het bedrijf moet een miljard dollar (meer dan 800 miljoen euro) betalen en de directie wordt binnen dertig dagen vervangen. Ook moet het bedrijf de deuren openstellen voor Amerikaanse inspectiediensten. In ruil hiervoor wordt het inkoopverbod op Amerikaanse onderdelen opgeschort.

In april verbood de Amerikaanse regering de verkoop van Amerikaanse elektronische onderdelen aan ZTE. Dit werd besloten nadat bleek dat het bedrijf illegaal Amerikaanse technologie had voorverkocht aan Iran en Noord-Korea. Als straf mocht ZTE onder meer geen bonussen uitkeren aan werknemers die betrokken waren bij de doorverkoop. Dit deed ZTE niet, waarna de VS een uitsluiting van zeven jaar aankondigde.

De Amerikaanse elektronica zijn van vitaal belang voor de productie van smartphones door ZTE. Zonder Amerikaanse Android-technologie kan het bedrijf niet overleven. Na bekendmaking van het verbod legde het bedrijf dan ook een deel van zijn activiteiten neer, faillissement leek nabij.

Dit veranderde toen de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand plotseling twitterde dat hij het bedrijf “terug op de markt” wilde helpen omdat anders “te veel banen verloren” zouden gaan. ZTE heeft ruim tachtigduizend werknemers wereldwijd.

Wilbur Ross zei donderdag “heel blij” te zijn met de afspraak. Volgens hem werken de getroffen maatregelen “afschrikwekkend voor ZTE maar ook voor andere potentiële sjoemelaars”.