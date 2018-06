Uit de bouwput van de Noord/Zuidlijn

Uit het hoofdstuk ‘Gebouwen & constructies’: bouten, nagels, moeren en draadringen. De fototentoonstelling Amsterdam Stuff – Archeologische vondsten Noord-Zuidlijn is van 9 juni t/m 3 sept te zien in Huis Marseille in Amsterdam. Zie: huismarseille.nl Het boek Spul – Catalogus archeologische vondsten Noord-Zuidlijn Amsterdam, Van Zoetendaal / De Harmonie, 600 blz., 79,50 euro is vanaf 9 juni verkrijgbaar. De website belowthesurface.amsterdam wordt 13 juni gelanceerd. De site biedt achtergrondinformatie over alle bodemvondsten van de Noord-Zuidlijn, onder meer de 10.000 vondsten die vanaf 22 juli te zien zijn in de vitrines op metrostation Rokin.

Fotografie Harald Strak, vormgeving Willem van Zoetendaal