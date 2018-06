Twintig jaar cel voor moord op zwangere vrouw

Een 49-jarige man uit Enschede is donderdag veroordeeld tot 20 jaar cel voor het vermoorden van een 40-jarige zwangere vrouw. De rechtbank in Almelo zit met die strafmaat twee jaar hoger dan het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden.

De man, Soeneldath D., had een seksuele relatie met de vrouw die hij geheim hield voor zijn echtgenoot en kinderen. Volgens de rechtbank vermoordde D. haar om deze buitenechtelijke verhouding te verbergen en haar zwangerschap te beëindigen. De zwangere vrouw dreigde in de periode voor haar dood D.’s echtgenoot te vertellen over hun affaire.

Dubelleven

Daarmee dreigde zijn dubbelleven bekend te worden. D. onderhield meerdere seksuele relaties met vrouwen die hij op datingsites ontmoette, waarop hij zich voorstelde als een alleenstaande piloot.

In de ochtend van 26 augustus vorig jaar ging hij naar de woning van de vrouw waar hij haar met “buitensporig geweld” om het leven bracht, schrijft de rechtbank. Hij wurgde haar en sloeg haar meer dan veertig keer op het hoofd met een zwaar voorwerp.

De rechtbank oordeelde donderdag dat een langere straf dan de eis van het OM rechtvaardig is omdat hij de vrouw “op een uiterst berekende en lafhartige manier om het leven bracht”. En dat “terwijl ze in de kracht van haar leven was en hij wist dat zij zwanger was”. Opvallend is dat forensische onderzoekers geen sporen aantroffen in het huis van de zwangere vrouw, wat er volgens de rechtbank op wijst dat hij zeer secuur te werk ging. De rechter baseerde zijn oordeel op bloedsporen in de auto van D., WhatsApp-gesprekken en zijn verklaringen, die volgens de rechter ongeloofwaardig waren.

Achteraf bleek dat de baby in de buik van de vrouw niet van D. was. Naast de celstraf moet Soeneldath D. de nabestaanden een schadevergoeding betalen van 5.500 euro.