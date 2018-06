Privéposts miljoenen Facebookgebruikers tijdelijk openbaar

Door een fout in het systeem van Facebook zijn de posts van zo’n veertien miljoen gebruikers tijdelijk automatisch openbaar zichtbaar geweest, ook als de gebruikers hadden aangegeven dat deze alleen voor vrienden bedoeld waren. Dat heeft de techgigant donderdag bekendgemaakt, melden Amerikaanse media.

De bug was van 18 tot 27 mei actief. Hoewel bij het plaatsen van nieuwe posts te zien was dat deze openbaar waren, was dit door onoplettende gebruikers die normaal gesproken de instellingen op privé hadden staan niet duidelijk.

Het gaat om berichten die gedeeld worden op de Facebooktijdlijn, en niet om de persoonlijke communicatie tussen gebruikers. Facebook biedt excuses aan en zegt dat het probleem inmiddels is verholpen. Getroffen gebruikers zullen via Facebook hiervan op de hoogte worden gesteld.

De kwestie volgt op een reeks schandalen rondom privacy en Facebook. Eerder dit jaar werd onder meer duidelijk dat de gegevens van gebruikers ongevraagd werden gedeeld met bedrijven zoals Cambridge Analytica. Topman Mark Zuckerberg moest zowel tegenover Europese als Amerikaanse beleidsmakers het privacybeleid van Facebook verdedigen.

Ook werd onlangs bekend dat het platform telefoonfabrikanten jarenlang zonder expliciete toestemming toegang gaf tot persoonlijke informatie van gebruikers.