Pegida gelast barbecue bij moskee op laatste moment af

De omstreden barbecue van anti-islambeweging Pegida bij de Rotterdamse Laleli-moskee is donderdagavond op het laatste moment niet doorgegaan.

Onder druk van een paar honderd buurtbewoners en aanhangers van de moskee die zich op straat verzameld hadden, heeft Pegida de barbecue niet aangedurfd, aldus de woordvoerder van burgemeester Aboutaleb. „Pegida heeft zelf de afweging gemaakt”, zegt hij. „Ze zagen de situatie en wilden het niet door laten gaan.”

Volgens mediaberichten zou de politie tegen Pegida hebben gezegd dat de veiligheid op straat niet te garanderen was. Er was veel politie aanwezig om de menigte terug te dringen. De Gruttostraat zelf, waar de barbecue tussen dranghekken zou worden gehouden, was met wegversperringen afgezet.

Openbare orde

Uit protest tegen de ‘islamisering van Nederland’ wilde Pegida tijdens de ramadan varkens roosteren bij verschillende moskeeën in Nederland.

Op deze plek zou de barbecue gehouden worden. Foto Eppo König

De burgemeesters van Arnhem, Den Haag, Gouda en Utrecht hadden de voorgenomen Pegida-barbecues bij moskeeën eerder verboden met een beroep op de openbare orde. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zag geen reden voor een verbod van de actie.

De Turkse minister van Europese Zaken, Ömer Çelik, uitte op Twitter felle kritiek op het toestaan van de barbecue in Rotterdam. Turan Atmaca, voorman van de Turkse UETD-beweging in Nederland, die bij de moskee in Rotterdam-Zuid aanwezig was, noemde burgemeester Aboutaleb „de grootste provocateur”.

Vrijheid

De sfeer in de menigte was over het algemeen rustig, maar werd af en toe gespannen. Bestuursvoorzitter Omer Altay van de Turks Islamitische Culturele Federatie, met ruim 150 aangesloten moskeeverenigingen, riep op tot wederzijds respect en saamhorigheid. Altay zei niet te begrijpen waarom de barbecue van Pegida in Rotterdam wel door kon gaan. „Hun vrijheid beperkt onze vrijheid. En waarom? De wereld is groot genoeg voor ons allemaal.”