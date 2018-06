Nieuwe stakingsdag heeft ook gevolgen voor vervoer Schiphol

Buschauffeurs in het streekvervoer leggen voor de tweede keer deze week het werk neer in een deel van het land. Donderdag rijden er in de reeks estafettestakingen geen Connexxion-bussen in Haarlem-IJmond, Noord-Holland Noord en het gebied ten zuiden van Amsterdam. Dat heeft ook invloed op de bereikbaarheid van de luchthaven Schiphol. Reizigers wordt aangeraden om gebruik te maken van een reisplanner.

De bonden en de werkgevers liggen al maanden overhoop over de arbeidsvoorwaarden van twaalfduizend bestuurders en machinisten die vallen onder de cao voor het streekvervoer. Hieronder valt ook het vervoer in de steden, behalve Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, en een aantal treinverbindingen.

Plaspauzes

De werkgevers zijn de bonden op een aantal punten tegemoet gekomen, maar de kloof over de dienstregeling lijkt vooralsnog onoverbrugbaar. De chauffeurs willen een lagere werkdruk en iedere tweeënhalf uur recht op een plaspauze van vijf minuten. De vervoerders zeggen dat de chauffeurs die pauzes in de praktijk meestal wel kunnen nemen, maar dat het ondoenlijk is om ze op te nemen in de roosters.

Dinsdag werd er gestaakt in Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland. Als de werkgevers geen nadere toezeggingen over de werkdruk doen, gaan de acties door, aldus de bonden. FNV-bestuurster Paula Verhoef zegt op de site van de bond verbaasd te zijn dat de stakingen tot nu toe geen effect lijken te hebben:

“De vervoersbedrijven betalen blijkbaar liever de kosten van de stakingen, dan dat ze datzelfde geld besteden aan goede afspraken over de vermindering van de werkdruk.”

‘Onhaalbaar en onbetaalbaar’

De vervoerders zeggen donderdagochtend niet te begrijpen dat er nog steeds gestaakt wordt. Fred Kagie, voorzitter van de werkgevers in het openbaar vervoer (VWOV), zegt in een verklaring het conflict “heel erg graag” te willen oplossen. “Iedereen moet op een normale manier kunnen werken en pauzeren, in de meeste gevallen kan dat ook gewoon. Daar waar dat nu niet kan, gaan we dat aanpakken.” Toch is het volgens hem ondoenlijk om de plaspauzes op te nemen in de roosters: