Negen fraudeurs torenbrand in Londen opgepakt

De Britse politie heeft donderdag negen mensen opgepakt die ten onrechte claimden dat ze slachtoffer waren van de brand in de Grenfell-toren in Londen. Bij de ramp kwamen meer dan zeventig mensen om het leven. De fraudeurs kregen tussen de 20.000 en 100.000 pond (23.000 tot 113.000 euro) aan vergoedingen en huisvesting die waren bedoeld voor getroffenen.

Het gaat om acht mannen en één vrouw. Ze zijn niet de eersten die worden beschuldigd van fraude met het hulpgeld voor slachtoffers van de brand. Er zijn al minstens vijf gevallen bekend waarbij iemand zich voordeed als inwoner of bezoeker van de afgebrande woontoren. Zo werd in april een vrouw veroordeeld tot vierenhalf jaar celstraf.

Op 1 juni kreeg een man achttien maanden gevangenisstraf voor het gebruikmaken van de hotel- en huisvestingsregeling en vijfhonderd pond noodgeld. Hij had geen appartement in de flat maar meldde zich bij de hulpdiensten als Abdel Salam, een man die bij de brand in zijn woning om het leven kwam, wiens naam hij in de krant had zien staan.

De brand in de Grenfell-toren ontstond in de nacht van 13 op 14 juni vorig jaar door kortsluiting in een koelkast op één van de onderste verdiepingen. Londen is zich nu aan het voorbereiden op de herdenking, één jaar na de ramp.