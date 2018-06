Na je frappuccino lekker het rietje oppeuzelen

De Europese Commissie gaat rietjes aanpakken. Wie denkt: hebben ze niks beters te doen in Brussel, moet eens kijken naar het YouTube-filmpje dat marien bioloog Christine Figgener voor de kust van Costa Rica maakte. Daarin is te zien hoe met veel pijn en moeite (u bent gewaarschuwd) een compleet rietje uit een neusgat van een zeeschildpad wordt gepeuterd. Spoiler: het komt goed.

De Commissie ageert niet alleen tegen rietjes. De ontwerprichtlijn, waar ook parlement en lidstaten hun zegje over moeten doen, gaat over al het wegwerpplastic dat bezig is van oceanen een vuilstortplaats te maken. Dus ook over ballonnen, wattenstaafjes en petflesjes.

Het filmpje van het rietje en de schildpad (waarschuwing: geen prettige beelden).



Over ballonnen, die soms met tientallen tegelijk worden opgelaten, kun je kort zijn: verbieden. Je mag tenslotte ook niet zomaar plastic rotzooi in bossen uitstrooien. Dat is eigenlijk wat je met het oplaten van ballonnen doet. Voor wattenstaafjes bestaat een simpele oplossing. Maak de plastic steeltjes net als vroeger weer van karton. En voor petflesjes kun je statiegeld heffen.

Maar voor rietjes ligt het ingewikkelder. De Mesopotamiërs, volgens historici uitvinders van het rietje, gebruikten de holle stengel van rogge. Maar dat gaf een vieze bijsmaak en de strootjes zelf werden snel soppig (dat ze hun bier toch met een roggestengel dronken, was om de brokken in die pap-achtige substantie te omzeilen). Eind 19de eeuw werden rietjes voor het eerst van papier gemaakt. Ook die hielden het in een vloeistof pas langer vol, toen iemand bedacht ze in de paraffine te dopen. Maar plastic bleek het perfecte materiaal.

De meesten van ons kunnen zonder een rietje – 59 procent van de respondenten uit het testpanel van tv-programma Radar vindt dat rietjes best mogen verdwijnen. Maar 28 procent wil zijn cocktail, smoothie, frappuccino of ouderwetse sorbet graag mét rietje. Het Amerikaanse bedrijf Loliware bedacht een oplossing: eetbare rietjes, gemaakt van zeewier. Je kunt er een smaakje aan toevoegen en zelfs gezonde voedingsstoffen. In een interview zwijmelt Chelsea Briganti, een van de oprichters van het bedrijf, weg bij de gedachte aan een koude koffie met een rietje met caramelsmaak.

Voorlopig zijn ze hier nog niet te koop – dus of ze lekker zijn is niet te zeggen. In de VS is het wachten op voldoende crowdfunding. Maar er schijnen daar genoeg anti-rietjes activisten rond te lopen, dus dat zal wel lukken. Kunt u alvast nadenken of u straks liever een aardbeien- of een kersenrietje wegkauwt.