Een hippe achtergrond voor een selfie? In New York betalen ze ervoor

Witte zeepbellen dansen glinsterend door de donkere ruimte. Een meisje van een jaar of vier doet haar uiterste best om iedere bel die haar kant op dwarrelt door te prikken. Ze gilt van plezier als ze er een vangt en de waterdruppels in haar gezicht spetteren. Om haar heen staat een tiental volwassenen. Ze kijken niet omhoog, maar naar hun oplichtende beeldscherm. Ze zien geen dansende zeepbellen, maar de perfecte selfie of Instagram-foto.

Welkom in de Dream Machine, de nieuwste ‘interactieve ervaring’ in Brooklyn, New York, waar foto’s nemen wordt aangemoedigd, de gidsen je bij de ingang de juiste ‘in the dream machine’-hashtag meegeven en iedere, op dromen geïnspireerde ruimte – van een kamer vol wolken tot een ballenbak voor volwassenen – er op de foto beter uitziet dan in het echt.

De tijdelijk installatie, die 38 dollar entree kost, past in het groeiende rijtje pop-ups in New York. In Manhattan biedt de Egg House in iedere ruimte een ander soort ‘ei-ervaring’. Deze zomer opent het Museum of Candy in de wijk Chelsea, met volgens het persbericht meer dan 15 ‘experiental rooms’ in snoepthema. Ook in grote steden als Los Angeles en San Francisco zijn meerdere ‘immersive experiences’ ofwel: ‘meeslepende ervaringen’.

5.000 stiekem genomen foto’s

Aan de basis van deze nieuwe hoos aan „selfie-fabrieken”, zoals techblad Wired ze treffend doopte, staat het Museum of Ice Cream. Die pop-up werd in 2016 tegenover het Whitney Museum of American Art in Manhattan geopend. Het moest een grappige, zomerse ervaring zijn waar je kon schommelen op een enorme ice cream sandwich en zwemmen in een bad vol gekleurde hagelslag. Maar de installatie werd zo’n succes dat het ‘museum’ een jaar later in Los Angeles opende (en onder anderen Beyoncé op bezoek kreeg) en nu te zien is in San Francisco, Miami en (opnieuw) New York. Kaartjes kostten in 2016 nog 16 dollar, nu 38 dollar en zijn razendsnel uitverkocht.

Biubiu Xu, de vrouw achter Egg House, geeft het Museum of Ice Cream alle credits voor de inspiratie voor vergelijkbare installaties die volgden, waaronder die van haar. Maar, zegt ze, de originele inspiratiebron kun je verder terug leiden naar kunstenaars als de Japanse Yayoi Kusama. Haar kleurrijke werk was ver vóór Instagram al uiterst ‘instagramable’.

Voorheen was de boodschap: ‘dit is wat ik zie’. Vandaag is de boodschap: ‘I came, I saw and I selfied’ JiaJia Fei, digitalekunststrateeg

De digitalekunststrateeg JiaJia Fei vertelde in 2016 over de tentoonstelling van Amerikaan James Turrell in 2013 in het Guggenheim, waarvoor Fei toen werkte. Turrells lichtinstallaties waren de hit van de zomer. Het museum vroeg bezoekers op verzoek van Turrell om zijn werk niet te fotograferen. Fei kwam later op Instagram meer dan 5.000 stiekem genomen foto’s mét hashtag tegen. „Het was het bewijs dat mensen tegenwoordig niet meer alleen naar een museum komen om te kijken, maar ook om te fotograferen”, concludeerde Fei. „Voorheen was de boodschap: ‘dit is wat ik zie’. Vandaag is de boodschap: ‘I came, I saw and I selfied’.”

Meer museumbezoekers

Die foto’s hadden ook een positief gevolg: Volgens Fei waren veel van de 240.000 bezoekers van Turrells tentoonstelling via sociale media met het werk in aanraking gekomen. Ook de populariteit van de Rain Room in het Museum of Modern Art in 2013, waarin je dankzij sensoren door de regen kan lopen zonder nat te worden, was voor een groot deel te danken aan de socialemedia-hype.

Wat vindt Fei van de toevloed aan instagramable pop-ups? Ze wil haar mening liever niet geven. Dat zijn „geen echte musea”, laat ze via e-mail weten. Christian Luiten van het onlinekunstplatform Avant Arte is het met haar eens. „Zo’n Ice Cream Museum heeft niet heel veel met kunst te maken. Maar het kan wel een heel goed entry point tot de kunstwereld zijn.” Want dat mensen de deur uitgaan en een (prijzig) kaartje kopen om iets te gaan zien en ervaren, kan de drempel voor een echt museumbezoek verlagen. „Al denk ik niet dat een Ice Cream Museum iets van de bezoekersaantallen van het MoMa afsnoept.”

Inmiddels zijn de bezoekers van de Dream Machine in Williamsburg bij de laatste ruimte aangekomen. Voor hen ligt een gang vol met smalle, zilveren sliertjes – het soort dat je in de kerstboom hangt. Wie zich er een weg doorheen baant, ziet en voelt niets dan de slingers. Een spectaculaire ervaring - tot het onvermijdelijke moment dat je tegen een andere, selfie nemende bezoeker aanbotst.