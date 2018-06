Máxima’s zus Inés Zorreguieta overleden

Inés Zorreguieta, de jongere zus van koningin Máxima, is woensdag in de Argentijnse stad Buenos Aires overleden. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bevestigd. Volgens de RVD is “vermoedelijk” sprake van zelfdoding.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113Online.nl

Inés Zorreguieta was een van de getuigen bij de doop van prinses Ariane, de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Haar vierde naam is ook Inés. De dood van Inés komt nog geen jaar na het overlijden van haar vader, Jorge. Hij leed aan kanker en stierf in augustus op 89-jarige leeftijd.

Máxima is zeer geschokt en verdrietig over het nieuws, laat de RVD weten. De koningin zou donderdagavond aanwezig zijn bij de opening van het Holland Festival in Amsterdam. Dat heeft ze afgezegd. Ook haar andere verplichtingen op donderdag en vrijdag zijn geannuleerd. Koning Willem-Alexander brengt volgende week een staatsbezoek aan Estland, Letland en Litouwen, maar daar is koningin Máxima niet bij, zegt de RVD. Of en wanneer ze naar Argentinië reist, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

In 2016 raakte Inés Zorreguieta in opspraak toen ze een baan kreeg bij de Argentijnse regering waarvoor ze, ook volgens de officiële bekendmaking, normaal gesproken met haar werkervaring niet in aanmerking was gekomen. Voor haar werd “uitzonderlijke toestemming” verleend. De RVD bracht daarop naar buiten dat koningin Máxima met die benoeming niets te maken had.