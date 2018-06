Marco Cecchinato, de Italiaanse sensatie met het discutabele verleden

Het hangt als een schaduw boven zijn krachttoer op Roland Garros. Marco Cecchinato, die deze vrijdag in de halve finale tegen de Oostenrijker Dominic Thiem staat, zweeg toen er op persconferenties naar zijn matchfixingzaak uit 2016 werd gevraagd. „Daar wil ik niet over praten. Sorry.”

De Italiaan – 25 jaar, uit Palermo, Sicilië – is de surprise in Parijs. Hij zorgde in de kwartfinale tegen Novak Djokovic tot dusver voor de wedstrijd van het toernooi – en zonder meer voor de meest meeslepende tiebreak.

Martin Verkerk

Met zijn 72ste plek op de wereldranglijst is hij de laagst gerankte halvefinalist sinds 1999, destijds was het de Oekraïner Andrej Medvedev, die in de finale verloor van Andre Agassi. Cecchinato – donkere krullen, haarband, Lotto-sportkleding – geeft kleur aan een mannentoernooi dat vooralsnog volgens script verloopt, met Rafael Nadal die op koers ligt voor zijn elfde titel.

Cecchinato is de eerste Italiaan in de halve finale in Parijs sinds Corrado Barazzutti in 1978. Tot deze editie had hij nog nooit een duel op een grand slam gewonnen. De laatste speler die dat ook deed was Martin Verkerk in 2003, toen hij in een roes vanuit het niets de finale haalde op Roland Garros, waarin hij verloor.

Cecchinato kwam in de eerste ronde terug van een 2-0 achterstand in sets en won later knap van Pablo Carreño Busta (derde ronde) en David Goffin (vierde ronde) waarop zijn stunt tegen Djokovic volgde. „Het beste moment van mijn leven.”

Marco Cecchinato is de eerste Italiaan in de halve finale op Roland Garros sinds 1978. Vrijdag speelt hij tegen Dominic Thiem. Christophe Archambault/AFP

Maar goed, de matchfixingzaak.

In juli 2016 werd Cecchinato door de Italiaanse tennisfederatie voor anderhalf jaar geschorst en kreeg 40.000 euro boete. Hij zou twee wedstrijden opzettelijk hebben verloren.

Het draaide met name om een partij in de kwartfinale van een challenger, het tweede profniveau, in de Marokkaanse havenstad Mohammedia in oktober 2015. Cecchinato stond destijds 82ste van de wereld, had zijn eerste twee wedstrijden eenvoudig gewonnen maar verloor toen met 6-1 en 6-4 van de Pool Kamil Majchrzak, de nummer 338 van de wereld.

De Italiaanse instantie die belast is met het toezicht op gokken, wist te achterhalen dat er voor grote bedragen was ingezet op Majchrzak – terwijl hij op de gokmarkt niet favoriet was om het duel te winnen, zo beschreef The New York Times toentertijd.

Bevriende speler

Een bevriende tennisser uit Palermo, Riccardo Accardi en diens vader, bleken de enige die in Italië hadden ingezet op een overwinning van de Pool. Zij gebruikten tientallen accounts op verschillende sites om weddenschappen van 800 euro te plaatsen, terwijl hun gemiddelde eerder op 50 tot 100 euro lag, zo schreef The New York Times op basis van het rapport.

Hier de samenvatting van de kwartfinale tussen Cecchinato en Djokovic:

Uit onderschepte WhatsApp-berichten met Accardi bleek dat Cecchinato geld had verloren bij een weddenschap op een voetbalwedstrijd tussen Carpi en Napoli. In de berichten wekte hij de indruk dat hij dat verlies wilde goedmaken in Marokko. Verder wordt als bewijs aangevoerd dat Cecchinato zijn vliegticket al vóór de wedstrijd tegen Majchrzak had geboekt. Ook zou hij betrokken zijn bij een mogelijke gefixte dubbelpartij in Tsjechië dat jaar.

Hij ging in beroep en uiteindelijk besliste het Italiaans Olympisch Comité dat de sancties op technische gronden vervielen. Het is echter goed mogelijk dat de Tennis Integrity Unit, de anticorruptie-eenheid in het internationale tennis, de zaak nog onderzoekt. Nu eerst: de halve finale.