KNVB onderzoekt gevolgen kopbal voor jeugd

De KNVB gaat de effecten van kopballen voor jeugdspelers onderzoeken. Dat bevestigt een woordvoerder van de voetbalbond donderdag. Er zal onder meer gekeken worden naar de verschillende typen kopballen en in hoeverre die een gevaar kunnen vormen voor het jonge brein.

Hoewel er volgens de KNVB nog geen bewijs is dat koppen met de juiste techniek in het voetbal schadelijk is, wil de bond wel de impact voor jonge voetballers in kaart brengen. De bond hoopt binnen twee jaar met de eerste resultaten te komen.

Groot onderzoek naar dementie in Engeland

De KNVB volgt het voorbeeld van UEFA, die onderzoekt momenteel ook al de mogelijk schadelijke gevolgen van koppen in jeugdvoetbal. Eerder concludeerden Amerikaanse wetenschappers al dat voetballers door koppen waarschijnlijk hersenbeschadiging kunnen oplopen. Ook in Engeland loopt momenteel een grootschalig onderzoek naar het verband tussen koppen en dementie. Daarvoor wordt gekeken naar 15.000 voormalig profvoetballers.

NRC checkte eerder wat bekend is over kopballen en hersenschade: ‘Hersenschade door koppen bij voetbal’

De KNVB bracht eerder al de grootte (en dus het gewicht) van de bal voor spelers onder de twaalf terug. De bond stelt nu dat koppen op jonge leeftijd vooralsnog mogelijk moet blijven zodat spelers het goed kunnen leren.

In België mogen jeugdspelers al niet meer vanaf de zijlijn ingooien omdat dit vaak gevolgd wordt door een kopbal. De VS hebben koppen al in zijn geheel verboden voor kinderen.