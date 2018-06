Kamerleden lopen boos weg bij debat over PVV-wetsvoorstel

Kamerleden die demonstratief de zaal verlaten en een boze Kamervoorzitter die scheldende parlementariërs tot de orde roept. Het Kamerdebat over een PVV-wetsvoorstel om criminele Antillianen terug te sturen naar de eilanden liep donderdagochtend volledig uit de hand.

SP-Kamerlid Ronald van Raak sprak van „een bedroevend debat”. Hij vroeg PVV-woordvoerder Alexander Kops waarom hij nog in de zaal zou blijven als de PVV geen steun van andere partijen voor het voorstel wilde. Kops had even daarvoor inderdaad „Wat doet u hier nog?” geroepen toen partijen als de SP en het CDA kritische vragen stelden over de initiatiefwet van PVV-Kamerleden Sietse Fritsma en Machiel de Graaf.

Het PVV-voorstel houdt in dat mensen afkomstig uit Aruba, Curaçao of Sint-Maarten uitgezet kunnen worden als zij in Nederland een misdrijf plegen. De wet is volgens de PVV nodig omdat Antillianen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. De Raad van State oordeelde kritisch over het voorstel omdat het burgers binnen het Koninkrijk ongelijk zou behandelen en noemde het „niet proportioneel”.

In de Kamer bleek ook weinig steun voor de PVV-wet te zijn. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg, die zei het probleem van criminele Antilliaanse jongeren te erkennen, vindt dat de PVV „de botte bijl” hanteert. VVD’er André Bosman noemde het voorstel „onvolledig” en in strijd met het Statuut voor het Koninkrijk. Alleen de SGP zag nog kansen de PVV-wet te steunen, hoewel er dan volgens Kamerlid Roelof Bisschop „nog heel veel aan versleuteld moet worden”.

‘Eiland vol inteelt’

Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk kwam als laatste aan het woord en sprak schande van het PVV-voorstel. Hij kwam met een tegenvoorstel om een ‘Xenofobeneiland’ in te richten waar PVV’ers naartoe kunnen worden afgevoerd. „Een eiland vol inteelt, waar het klimaat ijskoud is”, aldus Öztürk. Zijn opmerkingen waren voor Van Toorenburg, Bosman en Van Raak de druppel: zij vertrokken voortijdig bij het debat.

Initiatiefnemers Fritsma en De Graaf beantwoorden de vragen van de Kamer op een later moment. Het Kamerdebat maakte duidelijk dat het PVV-voorstel geen meerderheid zal halen.